José Gabriel Alcalá como nuevo secretario general y Silvia Mendoza, Javier Medina y María Villaverde como vocales, un Comité Ejecutivo que asegura se basa “en un equipo de personas compacto, equilibrado y que esté plenamente identificado con este proyecto”

Javier Guerrero, presidente de Ceuta Avanza ha presentado este jueves a su nuevo comité ejecutivo tras lo que ha señalado como “una reestructuración interna”, y es que desde el partido ha querido señalar que su proyecto no se desintegra, alegando que las recientes dimisiones han sido por motivos médicos, personales u educativos, entre otros. “Nuestro proyecto de Ceuta avanza está más vivo que nunca y sobre todo más unido que nunca”.

Guerrero ha definido a los nuevos miembros de su equipo como “personas verdaderamente implicadas y leales”, con las cuales asegura no se contaba en un principio pero que actualmente son “esenciales” para conseguir su objetivo “trabajar por y para Ceuta”.

José Gabriel Alcalá como nuevo secretario general y Silvia Mendoza, Javier Medina y María Villaverde como vocales, un Comité Ejecutivo que asegura se basa “en un equipo de personas compacto, equilibrado y que esté plenamente identificado con este proyecto”.

“Ceuta necesita un cambio real” así ha anunciado ‘Ceuta abierta’, su nuevo proyecto de cara a las próximas elecciones. “A muchos quizás les gustaría, incluso se hicieron apuestas a ver hasta cuándo duraba, pero de momento este proyecto no se desintegra, no pienso de momento abandonar y no se rinde sino todo lo contrario”.

En lo referente a las recientes filtraciones sobre las dimisiones, Guerrero ha señalado que a pesar de no haber llegado a él de forma directa, sino a través de los medios “no hay nada más allá, ni hay que buscar el oscurismo, simplemente se han producido y es totalmente respetable”.

Finalmente el partido ha declarado que “nosotros tenemos cabida en ese espacio de Centro Derecha y eso es lo que está poniendo muy nerviosos a muchísima gente del resto de partidos o de miembros de la parte derecha”.