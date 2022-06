La presentación tendrá lugar durante la Feria del Libro el viernes 3 de junio a las 19 horas en la Biblioteca Pública del Estado, donde firmará los libros

Jesús Melgar Gómez presentará su nuevo libro “El Loco”, el próximo viernes 3 de junio, en la Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública del Estado, a las 7 de la tarde. Melgar quiere estar en Ceuta durante la celebración de su Feria del Libro y de este modo reencontrarse con la ciudad con la ha estado vinculado profesionalmente en su trayectoria como periodista en la Cadena SER, en el Semanario Extra-Ceuta y en el Diario de Ceuta y por la que siente gran afecto y tiene muy buenos recuerdos de su paso por la Perla del Mediterráneo, a la que visita asiduamente.

El acto contará, entre otras, con la presencia de destacadas personas de la sociedad ceutí y Juan José Coronado, amigo personal de Jesús Melgar y periodista de Ceuta TV, quién dirigirá unas palabras a los asistentes. Tras ello, Melgar firmará los libros a quienes lo deseen. “Para mí es muy emotivo y muy agradable volver a Ceuta, donde tuve el privilegio de compartir mis tareas como periodista con grandes profesionales de la comunicación. Allí encontré muy buenos amigos y una ciudad que me acogió con cariño. Tengo muy buenos de recuerdos de Ceuta y sé, que nada más poner los pies en esta bella ciudad, me voy a emocionar muchísimo de la alegría. Me pasa cada vez que vuelvo…” ha manifestado Jesús Melgar.

“El Loco” es una biografía no autorizada ni consentida sobre el famoso periodista y comunicador Jesús Quintero, de quien fue guionista, subdirector y productor para su programa “El Perro Verde” y “El Loco de la Colina”, ambos de un éxito sin precedentes y que gozaron de un alto índice de cuota de pantalla, siempre en horario Prime Time. En “El Loco”, Jesús Melgar da a conocer la gran personalidad de Jesús Quintero, su sentir durante y después de los programas, su preocupación por los demás, el modo inigualable en sortear la comprometida situación social y política del momento en una inclinación más bien “anti-sistema”, la habilidad con recursos limitados y mucho ingenio para lograr presentar un programa de máxima calidad, del como le habría encantado tener las virtudes de esa especie de “Mesías” que anunciaba a través del micro. Mecenas, soñador con proyectos eternos en su mente.

Generalmente se mostraba solidario -una especie de Quijote- y defensor de causas dudosamente conseguibles. Un Quintero que no simulaba entrevistar y mostrar su admiración por los ángeles caídos que subían a la colina. Es, a su vez, un libro destinado tanto a jóvenes como a generaciones más veteranas donde expone su complicidad con el mensaje de El Loco.

Al margen de la amistad que une a ambos profesionales de los medios de comunicación, Jesús Melgar ha manifestado que “…deseo acercar al público una extensa visión sobre este mito televisivo que cautivó a toda una generación, no sólo en España sino en Latinoamérica, donde su éxito fue igual de clamoroso. En cierta manera, es dar a conocer mejor al admirado o controvertido Quintero, pues este libro refleja muy de cerca y con una visión exclusiva, la gran personalidad de Jesús Quintero, que supo atraer la atención de los espectadores con su singular y genial modo de hacer radio y Tv.”

Jesús Melgar ha desarrollado una extensa y próspera carrera profesional en radio y Tv, a nivel nacional, regional y local. Inició su trayectoria profesional en los años 70, en Radio Algeciras, pasó por R.N.E., Diario Área como medio escrito, estuvo en Radio Ceuta en la Cadena SER, en el Semanario Extra-Ceuta y en el Diario de Ceuta, por citar algunos medios locales. Fue subdirector, productor y guionista de programas de Tv y radio. Su trayectoria como locutor y comunicador se extiende ademas a Canal Sur, Onda Cero Radio y Cadena COPE con Carlos Herrera. Incluso, ha sido corresponsal de guerra. Está considerado como uno de los mejores comunicadores y todo terreno en cualquier faceta del periodismo a nivel nacional.