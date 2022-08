Alrededor de 600 personas se dieron cita en este evento tradicional con motivo de las Fiestas Patronales. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, recordó que está «prohibido aburrirse» durante esta semana. Los mayores han sido, sin duda, los más golpeados por la pandemia y, aunque entre los asistentes había ambiente festivo, bien es cierto que echan en falta a muchos amigos que anoche no estuvieron allí

El Parque Marítimo del Mediterráneo fue escenario ayer de la tradicional cena organizada por la Consejería de Servicios Sociales a través del Centro del Mayor. Alrededor de 600 usuarios del Centro del Mayor se dieron cita en este evento tradicional con motivo de las Fiestas Patronales al que asistió el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, junto a los consejeros de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, y la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed.

El presidente de la Ciudad valoró esta tradicional como «muy necesaria y muy satisfactoria», considerando que los mayores también tienen derecho a participar de la Feria y a divertirse, así como a cargar las pilas de optimismo, ilusión y esperanza. «Toda la sociedad, pero los mayores creo que en particular, porque lo vivido y la experiencia acumulada la tenemos que compartir», ha sentenciado Vivas, que aseguraba haber dictado un decreto con el que prohíbe aburrirse en Feria.

El presidente de la Ciudad prohibió aburrirse durante la semana de Feria / Antonio Sempere

Una tradicional cena que ha tenido varias misiones entre manos. La primera ha sido reavivar los ánimos tras dos años de pandemia y la segunda recordar a las y los ceutíes que no están solos. Y es que las decenas de mesas redondas ubicadas a lo largo de un escenario sin igual motivó un ambiente de jolgorio entre los más mayores. La ilusión era palpable en el ambiente, sin embargo, eran conscientes de que muchos de los que acudieron en la última cena, en 2019, ya no estaban ahí. «Estoy muy contenta de estar aquí con mi marido un año más, pero también me invade la pena porque en la mesa de enfrente veo a mi primo que este año viene solo porque la pandemia lo ha dejado viudo«, explicaba una usuaria, que reconocía llevar muchos años asistiendo a este evento.

Además de la orquesta que amenizó la cena en el Parque Marítimo del Mediterráneo, también estuvo programada la actuación de la cantante Nazaret Compaz. Igualmente, se contó con la colaboración de Cruz Roja, que dispuso, como es habitual, de un servicio sanitario.