El salón de usos múltiples de la Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’ ha acogido en la tarde de este 19 de octubre las ‘II Jornadas Sociosanitarias de Abordaje Multidisciplinar de Cáncer de Mama’. Organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, han participado expertos en oncología Hassan Bennis y Hanan Ahmed, la endocrinóloga María Hayón, etc

Las Jornadas Sociosanitarias de Abordaje Multidisciplinar de Cáncer de Mama repiten en Ceuta en su segunda edición por el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. En esta ocasión, el acto ha tenido lugar en salón de usos múltiples de la Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’ a las 17:00 horas de la tarde. La actividad ha sido organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer bajo el eslogan «El rosa es más que un color». El presidente de la asociación, Jesús Ferreiro, ha destacado estas jornadas como un espacio donde coinciden distintos perfiles involucrados en dicha enfermedad. «La prevención es lo principal y el diagnóstico precoz es lo fundamental», ha asegurado el ceutí.

Jesús Ferreiro, presidente de la asociación / Antonio Sempere

«El rosa es más que un color»

Con esta premisa ha arrancado la primera mesa, que ha estado abordada por la psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer, Isabel Hernández. Para interactuar con el público, ha pasado un lazo de color rosa con el objetivo de preguntar qué representa. Tras esto, ha afirmado que detrás de este color están «ellas, las pacientes, y los familiares, pero también el voluntariado, las distintas asociaciones y empresas».

Isabel Hernández, psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer / Antonio Sempere

Preguntas y respuestas sobre el cáncer de mama

Los expertos en oncología del Hospital Universitario de Ceuta, Hassan Bennis y Hanan Ahmed, han sido los encargados de resolver algunas de las dudas que giran en torno a esta enfermedad desde los cribados en la población hasta el tipo de terapias, estadios y tratamientos. Ambos han hablado de cómo podemos reconocerlo físicamente a través de bultos, hundimientos, hendiduras, color, etc., y cómo podemos autoexplorarnos y palparnos. Asimismo, ambos han compartido la importancia de llevar a cabo hábitos de vida saludable, alimentarse con la dieta mediterránea, decir no al sedentarismo, hacer deporte, evitar el alcohol y el tabaco, etc.

Auxiliadora Casas, rehabilitadora del HUCE / Antonio Sempere

María Hayón, endocrinóloga del HUCE, ha sido la encargada de profundizar sobre esto último en una mesa que ha abordado la importancia de la buena alimentación durante el proceso oncológico. Por su parte, la médico rehabilitadora del HUCE, Auxiliadora Casas, ha hablado acerca del papel de la rehabilitación durante la enfermedad. «Hay que prevenir la aparición del linfedema, tratar el dolor de hombro, el dolor neuropático que pueda aparecer en las cicatrices», señala la experta. El enfermero ESAD, Luis Utor, ha hablado sobre las secuelas en el tratamiento de un caso clínico. Una de las ponencias más interesantes ha sido la de Miriam Trujillo, del Centro de Estética BLISS, que ha hablado sobre la reconstrucción de las areolas mediante micropigmentación o tatuaje. Una técnica novedosa muy demandada entre las mujeres que han tenido que ser intervenidas en la mama y quieren verse como antes.