El secretario general del Partido Socialista de Ceuta ha salido al paso tras las acusaciones vertidas por Solidaridad, relativas estas a las presuntas reclamaciones de Gutiérrez hacia la plantilla de la empresa concesionaria del servicio de limpieza

El presidente del Comité de Empresa de Trace -la empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana de la Ciudad-, Juan Gutiérrez, ha mostrado su indignación ante las acusaciones vertidas por parte del sindicato Solidaridad -vinculado a VOX-, en las que la mencionada organización acusa a Gutiérrez de haber exigido a los trabajadores de la mencionada sociedad el apoyo a su candidatura.

Dado que la cosa va más allá del terreno laboral, Gutiérrez ha querido aclarar la situación. El líder socialista ha emitido un extenso comunicado oral a los distintos medios y entidades de la ciudad que reza de la siguiente forma:

Una vez más, este sindicato [Solidaridad] vuelve a engañar y vuelve a intentar manchar mi imagen Y, como no pueden hacerlo políticamente, lo intentan a través de mi carrera sindical, una carrera que, a lo largo de 16 años, ha sido del todo impoluta.

Juan Montoya asegura que exijo a los trabajadores que el lunes se movilicen para prestarme su apoyo. Esto es totalmente incierto; no se corresponde con la realidad.

El mensaje que yo difundo es aquel que me solicitan secretario del Comité de Empresa, miembros de UGT y CSIF. Este hombre [Juan Montoya] miente: no exijo el apoyo de nadie. Creo que los medios deberían hablar con todas las partes antes de difundir y publicar cualquier información. Os remito el mensaje textual que yo, personalmente, envié para que se le diera difusión.

En ningún momento he exigido nada; tampoco se ha dado ninguna situación de acoso. Si, en algún momento, algún afiliado ha sido sancionado, es porque no ha cumplido con su trabajo. Pero eso lo hacen los ‘capataces‘ de la empresa, no yo. Tengo que recordarle a este señor que yo soy un simple conductor; no soy ningún encargado, por lo que no puedo interponer sanciones. Más bien, todo lo contrario: cuando se abre expediente a algún trabajador, yo soy el encargado de defenderlo y de intentar que la sanción sea lo más pequeña posible. Ya sabemos que a este hombre lo maneja el señor Redondo; no es más que un títere que se dedica a hacer lo que este dice.

Están iniciando una guerra que no va a llegar a ninguna parte. No me gusta darle protagonismo a estas personas, pero creo que uno debe salir a defenderse si es necesario».