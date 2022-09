Verdejo ha acusado a PP y PSOE de recibir favores de empresarios de la ciudad, pero no ha querido dar nombres para no acabar con una denuncia. Vivas ha destacado que es un “mentiroso” y un “cobarde”, señalando que Vox “quiere es explotar la división y el odio, y eso no lo voy a consentir, aunque sea lo último que haga en esta Asamblea”