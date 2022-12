El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, espera que 2023 sea el año en el que culminen las iniciativas de relevancia contempladas en la hoja de ruta trazada para garantizar un futuro de estabilidad y seguridad para Ceuta. “Soy optimista”, ha dicho ante los medios en la comparecencia en la que ha valorado el año 2022, “y estoy convencido de que juntos y unidos lo podemos lograr”, ha explicado para dar cuenta del decálogo de actuaciones prioritarias para que Ceuta sea una ciudad más protegida, cohesionada, segura y estable

Estas actuaciones pasan por el cumplimiento de las medidas previstas en el recién aprobado Plan Estratégico, que contempla medidas encaminadas a fortalecer la presencia del Estado, el abaratamiento de las comunicaciones, la ampliación de las bonificaciones a la Seguridad Social o la aprobación de una ley específica del suelo, entre otras; pero también acometer otras medidas que no estando contempladas en este Plan son de suma importancia como la actualización del REF, mejorar los equipamientos y dotaciones en Defensa, Seguridad, y Justicia; consolidación de las ayudas finalistas que recibe la Ciudad para atender necesidades derivadas de la extrapeninsularidad, confirmar el normal funcionamiento de la frontera con visado; iniciar el proyecto de conexión eléctrica con la península; aprobar el nuevo PGOU definitivamente y replicar “con firmeza” a todo aquel que pretenda dividir y enfrentar a los ceutíes por motivos religiosos, culturales o étnicas. Actuaciones, “válidas para alcanzar el objetivo de salir del duro trance vivido en mayo de 2021”; medidas que el presidente considera factibles, viables, “a nuestro alcance”, y que, por tanto, no son ninguna utopía. Además ha referido la necesidad de dar a conocer la ciudad, seguir promocionándola como una ciudad atractiva para vivir, visitar e invertir, “haciéndolo no engañamos a nadie. Los que vienen a verla así lo confirman”, ha explicado.

El episodio de mayo supuso un antes y un después y dejó, a juicio del presidente, dos lecciones “nítidas y trascendentales”: una, que en Ceuta la integridad territorial de España está afectada por unos riesgos y amenazas sin parangón en el resto del territorio, salvo en Melilla; y dos, que dichos riesgos demandan una estrategia de Estado decidida, enérgica y consistente en el tiempo, “al margen de avatares electorales”.

El presidente ha concluido su exposición poniendo de relieve, a cinco meses de que termine la legislatura, que esta ha sido la legislatura de la resistencia, “y nada fácil”. “Hemos tenido el cierre de la frontera, la pandemia del COVID, el episodio de mayo…pero Ceuta sigue en pie y si Ceuta ha resistido, ¿Por qué no va a tener capacidad para afrontar el futuro con esperanza, ilusión?”.