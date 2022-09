La jueza ha desestimado íntegramente la demanda de JUPOL contra El Foro de Ceuta y su directora, Paloma F. Coleto, que exigía la rectificación de una información publicada en la que se hacía eco de una denuncia que apuntaba que se acercaba “más a una dictadura que a un sindicato democrático”. La defensa muestra “su satisfacción por el resultado obtenido ya que se pretendía atacar a la libertad de prensa en contraposición al derecho al honor, que no ha sido quebrantado en ningún momento como ha quedado acreditado»

El Sindicato de Policía Nacional JUPOL ha perdido la demanda interpuesta contra El Foro de Ceuta y su directora, Paloma F. Coleto, por la publicación de una noticia en la que se revelaba la carta de dimisión de su secretario de Asuntos Legales de JUPOL en Ceuta, Ramón del Campo, en la que se acusaba al actual Comité Ejecutivo Nacional del sindicato de “acercarse más a una dictadura que a un sindicato democrático que deseamos la mayoría”.

El Juzgado de Primera Instancia nº88 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda por la que exigían rectificación de la publicación, al entender que incurrían en injuria, calumnia “y lo más grave, un error”. Lo que no ha quedado acreditado para la Magistrada Juez, que ha absuelto a los demandados e impuesto a JUPOL el pago de las costas causadas en este procedimiento.

En la sentencia judicial se especifica que el artículo periodístico se publica “haciéndose eco” de lo manifestado por las fuentes, por lo que en cualquier caso la rectificación debería ir dirigida a estas:

“En el texto que se trata de ejercer el derecho de rectificación, no se acredita que las personas que en dicho artículo se recoge no hayan efectuado dichas manifestaciones, y por tanto que Paloma F. Coleto no las haya contrastado con otras “fuentes solventes”, y que no sea cierto que en su caso Paloma F. Coleto se ha limitado a transcribir lo dicho por esos terceros. Por todo ello procede desestimar íntegramente la demanda”.

El abogado defensor, Carlos García Selva, ha celebrado este fallo judicial mostrando “su satisfacción por el resultado obtenido ya que se pretendía atacar a la libertad de prensa en contraposición al derecho al honor, que no ha sido quebrantado en ningún momento como ha quedado acreditado. El Foro de Ceuta ha hecho uso del derecho a la información basando en informaciones fidedignas”.