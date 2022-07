«Tú no te vayas a bajar, ¿eh?», espetó un cliente al conductor del taxi número 85. Este taxista asegura que el usuario había metido una maleta y que cuando iba a meter la segunda, él acudió en su ayuda, acción que declinó cuando escuchó la frase del cliente. La asociación apoya a este trabajador y subraya que este sector siempre acude a ayudar a sus clientes

Varios medios de comunicación se hacían eco esta mañana de una denuncia ciudadana en la que se recogía que un taxista había tratado mal a un cliente negándole ayuda alguna a la hora de meter las pertenencias en el maletero. Poco después, la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi salió a defender a este trabajador dando su visión de lo sucedido.

Al parecer, el taxista estaba comiendo cuando el usuario se dispuso a meter su equipaje en el maletero. Tras meter una maleta, el taxista se dispuso a salir del asiento del conductor para ayudar al cliente con la otra maleta cuando este le espetó: «Tú no te vayas a bajar, ¿eh?», que terminó por dejar este vehículo para coger otro. «Nosotros estamos obligados a abrir el maletero y a ayudar con el equipaje siempre que el cliente venga con educación, pero no voy a tolerar que nadie me trate como si fuese su mayordomo«, asegura el conductor.

La ATAT apoya a este trabajador y recuerda que los taxistas son conductores, «no mozos de equipaje». Asimismo, recuerdan que no tienen la obligación de cargar y descargar maletas, aunque en la mayoría de las veces, proceden a ayudar con el equipaje.