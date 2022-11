El considerado «amañe de PSOE/PP para deshacerse de más de 130 trabajadores y sus familias va a tener una clara oposición de CGT»

«Un supuesto informe que no existe porque iría contra las normas laborales básicas es el argumento de quienes quieren perpetrar el mayor acto de discriminación sobre 130 vecinos de Ceuta con las consecuencias laborales que eso les conllevaría, además».

El sindicato asegura que no existe ni un solo documento que garantice la antigüedad, «solo palabras, ni una sola línea en un texto que garantice la estabilidad laboral, lo que si parece claro es que los trabajadores van a pasar de ser trabajadores a jornada completa a jornada parcial y sobre eso, promesas vacías de recuperar la jornada completa a futuro y un discurso de que se va a cobrar más trabajando menos, euros a cambio de céntimos o duros a peseta».

«Se intenta convencer de las bondades de pasar a TRAGSA porque supuestamente existe un informe jurídico en el que los políticos se apoyan, es muy curioso que sean tantas las trabas para Brigadas Verdes y empresas privadas se integren con absoluta normalidad en las empresas municipales, algo que desde CGT no nos cansaremos de repetir que aplaudimos porque los servicios públicos deben ser prestados desde el ámbito público, también las tareas que realizan las Brigadas Verdes.»

CGT expone que si tiene informes jurídicos que «van en sentido absolutamente contrario a lo que se esgrime por los dos partidos políticos que cogobiernan Ceuta, por ello apostamos y lo decimos alto y claro ni TRAGSA ni Federación de Vecinos, es el momento de integrar a las Brigadas Verdes en una de las empresas municipales, algunas de las cuales no deben ni modificar su objeto social porque ya incluyen en el mismo las labores que realizan estos compañeros/as, como por ejemplo OBIMASA».

CGT aclara que va a defender con todas sus fuerzas en las Brigadas Verdes la municipalización del servicio poniendo fin a la Federación de Asociaciones de Vecinos como empleadora pantalla de la ciudad y rechazando literalmente que la plantilla firme ningún nuevo contrato con TRAGSA.

«La campaña del NO a TRAGSA y no a la Federación está calando en la plantilla y confiamos en el rechazo mayoritario a las posturas Políticas. Esperamos que el comité de empresa y el sindicato que lo sustenta se sitúe del lado de los trabajadores y no de la ciudad y de la clase política».