En el día de hoy, un medio de comunicación ha sacado a la luz un audio en el que María Estíbaliz Palma Varona decía, literalmente, que «ya les gustaría a algunas que les violara un UIP (antidisturbios)»

Cualquier defensa de la citada funcionaria una vez admitida sus palabras, discurso o pensamiento ideológico, no encaja en una institución democrática, no se puede admitir unas palabras más propia de personas que generan violencia, utilizando unas Unidades de Intervención (UIPs) una imagen injustificada de un alto cargo de policía nacional, que dejado en mal lugar a miembros de estas unidades, merecen un respeto debido al compromiso que mantienen con la sociedad; una labor ingrata que no puede ser usada, para justificar unas palabras efectuadas por la citada funcionaria que producen repudio por parte de este sindicato.

El talante de esta comisaria debe ser analizado por unos servicios neutrales, ajenos a la Dirección General de la Policía. Una prueba que pueda definir la incompatibilidad de esta persona, que atenta al código deontológico, ético y profesional de cualquier miembro del Cuerpo de Policía Nacional y, debe de forma expresa, justificar que son plazas nacionales o republicanas, algo vergonzoso e injustificable en la mente de quienes pueden servir a la sociedad desde un alto cargo policial en el actual siglo XXI.

Esta funcionaria cesada, se ha podido beneficiar de una profesión, de unos ingresos y un bienestar profesional que pocos funcionarios de la administración general del estado poseen.

Sus subordinados y la sociedad por donde ha sido designada profesionalmente por la Dirección General de la Policía merecen una disculpa profesional y social. Justificar una presunta violación de miembros de la UIps, hacia mujeres o miembros de una determinada comunidad donde se produzcan hechos violentos, es intolerable, invita al odio, al margen del daño a la imagen que afecta a la credibilidad del Cuerpo de Policía Nacional, por lo que la Agrupación Reformista de Policías, exige la inhabilitación a perpetuidad para cargo público de la Comisaria Principal, Doña, María Estíbaliz Palma Varona.

Su salida del Cuerpo de Policía Nacional sería una respuesta adecuada al daño causado, por lo que la invitamos que abandone la institución policial en beneficio del colectivo que, en estos momentos se ve afectado por sus deplorables palabras