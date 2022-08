Este jueves, tras el parón en sus actividades debido a la pandemia, la Agrupación llevó a cabo un ensayo en la Marina, donde se mostraban ilusionados de volver a hacer sonar sus instrumentos

Este jueves la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Encrucijada ha retomado sus ensayos tras el cese en sus actividades debido a la pandemia por Covid-19, así como por la «falta de instalaciones y personas con las que salir a tocar». Un encuentro que se llevo a cabo en la Marina y donde todos los integrantes se reunieron emocionados para volver a hacer sonar sus instrumentos.

Aunque no faltaron ganas, Rubén García, encargado de esta Agrupación ha destacado la necesidad de unas instalaciones donde retomar sus ensayos y actividades habituales, y es que ha asegurado que desde hace tiempo no tienen un lugar fijo donde celebrar sus encuentros «Aún no disponemos de una sede fija para poder ensayar, estuvimos en distintos sitios y actualmente estamos a la espera de que la Ciudad nos ofrezca una solución definitiva».

La Agrupación pide a la Ciudad que «se les adjudique una sede fija» para, según ha afirmado Rubén García, asegurar la comodidad a los integrantes de la Agrupación, así como celebrar unos ensayos y reuniones «de calidad y en privado», ya que mientras tanto, aseguran que deben ir rotando para poder reunirse.