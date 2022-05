La medida ha sido aprobada por PP y PSOE. Vox y Ceuta ya! se han abstenido. Por su parte, el MDyC ha votado en contra porque “falta voluntad política” para reducir el IPSI al comercio y a las telecomunicaciones, propuestas de la formación de Fatima Hamed que han sido rechazadas

Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, ha presentado la propuesta para la aprobación definitiva de la modificación del artículo 33 de la Ordenanza del IPSI, concretamente con la reducción del IPSI al 0,5% de bienes determinados de las importaciones náuticas y aéreas.

En la mayoría de casos, las alegaciones tratan de aclarar los conceptos por los que van a reducirse al 0,5% algunas de las importaciones de buques o aeronaves. El PSOE incluye la obligatoriedad del mantenimiento del empleo o incremento del mismo, que ha sido aprobado. El MDyC solicita que se bajen al 0,5% todos los productos del IPSI, pero esta medida ya se aprobó en pleno y está pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.

Desde Vox señalan que esta medida les parece “positiva pero insuficiente”, asegurando que desde el área de Hacienda se “beneficia más a unos sectores concretos” que a otros. Por su parte, el MDyC ha destacado que hay “falta de voluntad política” y por eso se rechaza sus alegaciones de bajar el IPSI del comercio al 0,5%. “También han pedido la reducción al 4% de las telecomunicaciones, pero no quieren porque no hay voluntad política. No quieren que a los ceutíes el uso del móvil les salga más barato”, ha dicho Fatima Hamed.

Chadiramani ha explicado que debido a la crisis no se ha podido reducir a todos los propuestos y “tenemos que ser responsables de cuál va a ser la presión fiscal de los ciudadanos de Ceuta, aquí es un 6% y en el resto de España es de un 21%”.