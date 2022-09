Trujillo cuestionó la españolidad de Ceuta y Melilla y dijo que «suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos». La Asamblea califica dichas manifestaciones como “inadmisibles” y una “grave deslealtad” a España

María Antonia Trujillo, exministra de Vivienda del Gobierno de España entre 2004-2007, ya es persona ‘non grata’ en las dos ciudades autónomas españolas. La Asamblea de Melilla acordó esta medida el viernes pasado y hoy lo ha hecho la de Ceuta. En un pleno extraordinario, todos los grupos parlamentarios ceutíes se han puesto de acuerdo, en que es “inadmisible” y una “grave deslealtad” cuestionar la españolidad de ambas ciudades, donde ya no es bienvenida.

Trujillo afirmó en una conferencia en la ciudad marroquí de Tetuán el pasado 3 de septiembre que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla “suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos” y “son vestigios del pasado que interfieren” en sus relaciones con España.

Mohamed Mustafa, de Ceuta Ya!, ha destacado que “nos ponemos muy duros con una mujer que ya no es nadie, ni milita en el PSOE, pero nos callamos cuando el Rey dijo que iba a visitar a todos los territorios, pero no vino ni a Ceuta ni a Melilla. Esto sí es ofensivo”. La formación localista reclama “igualdad” entre todos los territorios: “hablemos claro, la españolidad de Ceuta, fuera de Ceuta, está discutida y es nuestro deber ganar esa discusión”. Para lo que se puede empezar siendo reconocida como Comunidad Autónoma.

Fatima Hamed, del MDyC, considera que “hay determinadas cuestiones que hieren y ante las que no podemos permanecer pasivos”, destacando que han “echado en falta un pronunciamiento a nivel nacional” y que Ceuta tiene que dejar de ser “la gran desconocida” de este país.

Pleno / Antonio Sempere

Carlos Verdejo, de Vox, ha dicho que Trujillo “es la prueba más evidente de la existencia de promarroquíes en la política española”, aprovechando para atacar al resto de grupos políticos ceutíes, especialmente al PSOE, partido al que consideran que “debería extenderse esta propuesta, por ponerse de perfil”.

Juan Gutiérrez, del PSOE, se ha defendido “non grato debería ser usted que vienen aquí a llevarse el dinero por no hacer nada”, recordando que no acudieron a la Junta de Portavoces y que en Pleno no han presentado una de sus propuestas porque no estaban. Sobre Trujillo, ha destacado que “los socialistas no consentimos que se cuestione la españolidad de Ceuta” y que las “opiniones personales las rechazamos y condenamos”, porque solo se deben a Ceuta y a los ceutíes, que están por encima de las siglas de su partido.

Carlos Rontomé, del PP, ha destacado el “desconocimiento” demostrado por la exminsitra Trujillo en sus declaraciones porque “poner en duda la españolidad de los ceutíes o melillenses es no conocer las ciudades y su sentimiento, es parte de la idiosincrasia de esta ciudad”. “La ciudad de Ceuta solo es viable y sostenida por dos ejes: la incuestionable españolidad y la convivencia”, ha sentenciado Rontomé, “cualquier ataque a una de las dos es un ataque a nuestra ciudad”.