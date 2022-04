La propuesta de Ceuta ya! no ha prosperado. Mohamed Mustafa defiende que esta medida “es legítima y nos ayudaría a ser igual al resto de los españoles”, además de que es el “mejor momento” por las actuales relaciones con Marruecos

Mohamed Mustafa, portavoz de Ceuta Ya!, ha presentado una propuesta relativa a expresar la voluntad del pueblo de Ceuta de constituirse en Comunidad Autónoma. El grupo ha señalado que en 1983 todos los territorios habían terminado su proceso autonómico excepto Ceuta y Melilla, por ello hubo protestas y reivindicaciones sociales solicitando esta condición para ambas regiones. “Cuando en 1995 nos otorga la ciudad autónoma el PP voto a favor, pero se comprometió a que cuando llegara al Gobierno acabaría con esto”, ha recordado el localista.

Su moción establece dos puntos concretos: que la Asamblea de Ceuta, actuando como Ayuntamiento, exprese la voluntad del pueblo de Ceuta de constituirse en Comunidad Autónoma y solicitar a las Cortes Generales la autorización mediante una Ley Orgánica. Ceuta Ya! defiende que es el mejor momento porque hasta ahora el problema han sido las relaciones con Marruecos, para “no molestar al país vecino”, pero ante este periodo de tregua y buenas relaciones, esta sería la garantía de igualdad entre españoles.

El PSOE, a través de Juan Gutiérrez, ha señalado que “no es el mejor momento” para cambiar el régimen jurídico y estatutario de la ciudad. Así, ha puesto en valor que Ceuta está presente y participando en los fondos nacionales y europeos por igual al resto de territorios del país. “Entendemos que con nuestro actual de autonomía hemos conseguido un desarrollo óptimo, la mejor manera de defender la españolidad de Ceuta es no ponerla en cuestión, y menos, en los tiempos que corren”, ha dicho.

Verdejo (Vox) ha manifestado que su respuesta es sencilla: “no”. Porque no creen “en el sistema autonómico actual, defendemos la constitución que contempla la modificación. No queremos que ningún territorio pueda tener estatus de autonomía para crear más chiringuitos y recibir más dinero. No queremos autonomías”, ha dicho.

El MDyC defiende que “nuestra ciudad sí debería luchar por ser comunidad autónoma, sobre todo para que podemos tener los mismos derechos y servicios que el resto. Tendríamos igualdad de condiciones y no estaríamos al antojo del ministro o ministra de turno”.

Por su parte, el PP se posiciona en contra porque “hay diferentes niveles competenciales en las autonomías, no todas las CCAA tienen las mismas competencias, y lo cierto es que nosotros tenemos un trato privilegiado. Tenemos una financiación por habitante muy superior a la que correspondería, también en la fiscalidad, y somos una cuestión de Estado”. En cuanto a Marruecos, que si presionó en su momento para que no se reconociera como comunidad, Rontomé destaca que “las presiones continuarían” aunque esto cambiara al igual que sucede con Canarias. “La organización territorial no se cerró”, ha destacado, y esta misma semana Kissy Chandiramani, consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, no está en el pleno porque se encuentra en una reunión con el resto de CCAA. “Estamos representados al igual que el resto”, ha asegurado.

Mustafa, el proponente, ha dado respuesta a los argumentos de los grupos y se ha preguntado “si es normal después de 27 años no sepamos si el presidente puede nombrar a un consejero electo no, por qué Ceuta no tiene un Consejo Escolar o por qué la educación de los ceutíes la gestionan quienes no conocen la realidad de la ciudad”. En el ámbito urbanístico ha destacado que la ley aquí es preconstitucional o la ley de las farmacias, que aquí “hay seis menos”. También sobre la vivienda, ha señalado que son “10 años sin ni una sola construcción de vivienda de protección oficial, tenemos que pedirle siempre a permiso a Madrid para tener vivienda”. Y ha seguido haciendo preguntas: “¿Está Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la OTAN? ¿Tienen aguas territoriales?, ¿Están en la Unión Aduanera? ¿Están en el Comité de las Regiones?”. Además, ha señalado que la CE dice que las poblaciones están representadas con un diputado 2 senadores, “las poblaciones, no los territorios, hombre, tan iguales parece que no somos”, ha dicho Mustafa con contundencia. “Estoy proponiendo algo legítimo y que nos ayudaría a ser igual al resto de los españoles”.