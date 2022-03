Durante la presentación de la propuesta, Vox se ha referido a los y las diputadas musulmanas diciendo que “una cosa es la nacionalidad y otra es la identidad. La nacionalidad la pueden tener todos ustedes, pero la identidad es diferente”. Rontomé ha defendido que “ser español es amar a la patria, y Vox no lo hace”

Mohamed Mustafa Ahmed, portavoz de Ceuta Ya!, ha presentado una moción al Pleno para crear un Comisión para la Revisión de la fecha conmemorativa del Día de Ceuta, defendiendo que hay que hacer “un ejercicio de unión y sentarnos para elegir un día en el que todos los ceutíes se sientan representados”.

Desde la formación, apuntan al 13 de febrero, fecha en la que con la firma del Tratado de Lisboa de 1.668 se daba naturaleza jurídica a Ceuta como pueblo de España. “Ceuta fidelísima, no hay dos palabras más bellas que estas que nos interpelen a todos los ceutíes”, ha defendido Mustafa.

Juan Gutiérrez (PSOE) ha recordado que ya en el año 2015 se acordó formar una comisión de estudio para determinar la fecha más apropiada y “nada se ha hecho al respecto”, defendiendo que el cambio de día debe ir motivado por un informe y que debe ser “un acuerdo entre todos y todas, no solo por grupos políticos sino por agentes sociales de la ciudad”.

Desde Vox, Carlos Verdejo ha defendido que la población ceutí sí se siente identificada con el 2 de septiembre, y que quizás son sus vínculos en Marruecos los que no se sienten identificados con este día. “Una cosa es la nacionalidad y otra es la identidad. La nacionalidad la pueden tener todos ustedes, pero la identidad es diferente”, ha dicho el de Vox, acusando a Mustafa de “mirar más al país vecino”, porque “la población marroquí sí estaría contenta si se elimina ese día”.

Por su parte, la líder del MDyC señala que les parece una “buena idea sentarnos y hablarlo”, que es lo que se propone, pero que “para eso hay que creer en la democracia y el respeto”. El PP, a través de su portavoz Carlos Rontomé, no ha apoyado la propuesta y ha defendido el día establecido para la celebración del Día de Ceuta. El popular ha querido contestar a Verdejo, que “ser español es amar a la patria, y usted no lo hace. Un país no puede ser con etiqueta, hay que reconocerse en los demás, y si usted no lo entiende tiene un problema”.

La propuesta ha sido rechazada con 13 votos en contra, 8 abstenciones y 2 a favor.