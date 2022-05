Desde Somos tu voz anuncian que saldrán de nuevo a la calle “ante la pasividad, maltrato institucional y negligencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en lo relativo al mundo animal”

“Es inaudito que no haya pasado ni 24 horas desde que el Consejero de Sanidad, en el Pleno de la Asamblea, anunciara que su departamento está inmerso en la mejora de la protección animal y que el servicio de recogida de animales funciona a la perfección, cuando el mismo está suspendido porque no hay espacio para albergar a ningún animal más. Es decir, -aclara la entidad-, si usted ve a un perro y pretende llamar al 112 se encontrará con la negativa de la empresa adjudicataria, debido a la falta de espacio”.

Somos tu voz asegura que “el Servicio de recogida carece de jaulas y tiene orden de la Ciudad de no rescatar a ningún perro más. Tampoco hay espacio en la perrera y la protectora sigue sin recibir la ayuda necesaria, estando la misma al borde del abismo”.

Según la asociación, “la prueba ha sido la situación vivida hoy cuando se da aviso de un perro desnutrido y sin poder moverse en las proximidades del monte de la tortuga. Cuando se llama al servicio de recogida éste dice que si el animal no está herido de gravedad no pueden ir, por lo que unas voluntarias se acercan hasta la zona para socorrer al animal e insistir para que se personaran in situ. Cuando lo hacen, y al ver que el animal no estaba atropellado y, a simple vista, muriéndose, lo dejan allí sin más”.

La organización asegura que son las mismas voluntarias las que, tras quitar algunas garrapatas, trasladan al perro hasta el veterinario de guardia y cuando llegan descubren que «el perro apenas tenía glóbulos rojos, saliendo la sangre casi trasparente”, matizan desde Somos tu voz.

Por tanto, “un perro desnutrido, esquelético, lleno de bichos, y a punto de requerir una transfusión de sangre, no es para la Ciudad un perro lo suficientemente herido como para ser socorrido por ellos. Pero lo que es una realidad es que si no fuera por las voluntarias de esta entidad, que no recibe ninguna subvención, este perro podría estar ahora mismo muerto”.

Por todo ello, “saldremos a la calle para gritar que no vamos a tolerar ningún maltrato más y para exigir una inversión óptima que garantice el bienestar de los animales que, quieran o no quieran, están bajo la tutela del Gobierno de Ceuta.”