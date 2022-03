Asimismo, solicitan que se publiquen ya las nuevas ordenanzas municipales y que la Policía Local deje de multar a los taxistas por parar para ir al baño. Uno de los trabajadores ha denunciado que Dris dijo al presidente de los abonados que cancelaran la concentración porque «no son nada». «Que no se le olvide que ha trabajado en el Parque Marítimo poniendo sombrillas y que está ahí gracias a la ciudadanía, para ayudarnos y no para decirnos eso», ha reivindicado este asalariado

La Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi de Ceuta se ha concentrado esta mañana a las puertas del Palacio Autonómico para denunciar la situación en la que se encuentra el colectivo. Entre sus reivindicaciones han pedido una respuesta a las ayudas prometidas por parte de la Ciudad a los trabajadores asalariados, que publiquen «de una vez» las nuevas ordenanzas municipales y que cesen las sanciones a los trabajadores por parte de los GOA.

El presidente de la A.T.A.T., Francisco Manuel Toledo, ha reiterado en nombre de sus compañeros que están esperando estas ayudas porque están teniendo muchas pérdidas y lo están pasando mal. Asimismo, han pedido a la Policía Local que dejen de «oprimirles» debido a que se han encontrado con alguna que otra sanción por haber hecho una parada con el taxi para ir al baño.

Denuncian que les han dicho que no son nada, y aseguran que son padres de familia, que los asalariados del taxi son unos 200 trabajadores, además de los 121 propietarios. Asimismo, reclaman que no han sido invitados a la reunión del sector del taxi con la Ciudad, y que esta solo ha tenido en cuenta a los propietarios. «A nosotros no nos llamaron, las cosas siempre se hacen sin contar con los trabajadores y hay muchas cosas de las que nosotros podemos entrar a debatir para llegar a un acuerdo», ha reconocido Toledo, que añade que si los propietarios van a pedir unas ayudas para los asalariados, «lo más normal es que la asociación de trabajadores esté presente en esa reunión».

«Las palabras del señor consejero de Medio Ambiente no son las apropiadas dirigiéndose a un gremio que somos personas», afeaba uno de los asalariados, que mantiene que cuando convocaron la concentración, Yamal Dris le dijo al presidente de los abonados que cancelaran la concentración «porque no éramos nadie, y somos padres, hijos, abuelos, somos una familia». Uno de los asalariados ha alucido a Dris «que no se le olvide que ha trabajado en el Parque Marítimo poniendo sombrillas y que está ahí gracias a la ciudadanía, para ayudarnos y no para decirnos eso».

Por su parte, Toledo espera que la Ciudad tome las medidas oportunas con las ayudas a los asalariados del taxi, porque es lo más urgente que tienen ahora mismo. «El servicio está como está, no tenemos frontera, no tenemos barco, no tenemos nada y la gente cada vez está más endeudada, hay mucho paro, necesitamos una ayuda como han recibido los propietarios de los vehículos», manifiesta el presidente de la A.T.A.T., que precisa que les prometieron ayudas que no han llegado.