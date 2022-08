Así lo declaraba la Asociación en un comunicado este martes, donde segura que no se recogen animales de la calle por «falta de espacio»

“Desde la asociación Somos tu Voz queremos remitir este comunicado, en contestación al artículo de opinión que se ha marcado el Gobierno de Ceuta para lavar su conciencia, con el objetivo de contar toda la verdad y advertir a la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación que no vamos a consentir que se mienta a costa de los animales”.

“ Es cierto, – replica la asociación, que existe un centro sociosanitario en nuestra ciudad, el cual tiene un veterinario, pero lo que no ha contado es que el mismo está saturado, que los animales llevan allí más de un año, que no tienen visualización y que el único respiro que encuentran es el rato que pueden salir al patio mientras limpian su chenil, en el caso de los gatos ni eso».

“Lo que está estipulado es que, una vez que pasen la cuarentena, se trasladen a la Protectora de Ceuta, lugar donde gracias a la labor de las personas voluntarias pueden salir e interaccionar más, socializar. En cambio, como no se potencian las adopciones a la península o al extranjero, y como no amplían y mejoran las instalaciones de la Protectora, se produce un tapón enorme. Los perros y gatos sufren el estancamiento, no únicamente en la perrera y en la protectora, también en la empresa encargada de la recogida de animales. Para que la ciudadanía lo sepa, en Ecoservicios, empresa ganadora de la licitación, deben estar una vez que son recogidos de la calle entre 24 y 72 horas, pues hay perros que llevan allí más de seis meses encerrados en una jaula todas las horas del día”, denuncia la entidad.

Soy tu voz afirma que, “no se recogen a los animales de la calle, hemos dado avisos, no únicamente nosotras, también la Policía Local, y la contestación siempre ha sido la misma, NO HAY ESPACIO. Es más, nos han llegado a decir que devolvamos a los perros y gatos a la calle y que la culpa es nuestra por socorrerlos”. Por otro lado, “las puertas de la perrera permanecen cerradas. No te abren y es muy difícil que te cojan el teléfono. ¿Así cómo es posible fomentar las acogidas y las adopciones? Existen perros y gatos invisibles, ausentes y que condenan a morir entre rejas”.

“En cuanto a gatos se refiere, – continúa la asociación, ni si quiera se cuenta con un lugar donde poder refugiarlos o atenderlos cuando enferman o se tratan de gatos abandonados, que no saben buscarse la vida en la calle y que acaban muriendo si no se les socorre. Somos las personas voluntarias quienes hacemos de casa acogida, además de correr con todos los gastos veterinarios. Las instalaciones de la Comunidad Gatuna ni son adecuadas ni están habilitadas para este fin; En Protectora no entra ni sale ningún gato por orden de Sanidad Animal desde hace años, una orden absurda y sin sentido; Y en la perrera apenas hay un puñado de jaulas y si entran ya sabemos que se volverán invisibles, castigándolos a una vida enjaulados”.

Además, “el Gobierno no sanciona. No va a la verdadera raíz del problema. El abandono y el maltrato salen gratis en nuestra ciudad, porque Sanidad Animal no actúa y lo poco que hace lo hace tarde y mal. Hemos tenido que acudir hasta el Juzgado de Guardia porque tienen conocimiento de situaciones de maltrato y no hacen nada. No actúan porque no tienen dónde ubicar a los animales. Ese es el motivo. Tampoco multan ni sancionan, y mucho menos persiguen la cría ilegal, ni las peleas clandestinas. Si siguen con esta dejadez y gestión incompetente el problema no acabará nunca y los únicos damnificados serán ellos, los sin voz, los animales”, afirma la Plataforma.

Por último, la entidad ha querido responder también al portavoz en funciones, “el cual ha comentado que están existiendo muchos abandonos de animales, y que si la ciudadanía quiere hacerlo tiene vías para no dejarlos en la calle. Desde nuestra entidad exigimos que comente esas vías, puesto que lo que tenemos ahora mismo, como hemos conectado anteriormente, son unas instalaciones saturadas para los perros y los gatos, a las que no se pueden acceder, un servicio de recogida suspendido, y una incapacidad para multar un abandono o sancionar un caso de maltrato”.

Asimismo, – añade la entidad, “el Gobierno tiene la obligación, tal y como consta en el Reglamento, de llevar a cabo campañas de concienciación para prevenir el abandono y no ha realizado ninguna acción en esta línea. Así que menos palabras y más acción, que como hemos dicho en muchas ocasiones la situación en insostenible e intolerable, y la gestión es pésima e ineficaz”