El sector del taxi ha sufrido dos robos en las cercanías de las mezquitas cuando procedían a realizar el primer rezo de la mañana del Ramadán ocasionando la ruptura del cristal del coche y llevándose artículos de valor como la tablet que utilizan para trabajar

Debido a los sucesos acaecidos en los últimos días en las distintas barriadas del campo exterior de la ciudad, tanto en el Príncipe como los Rosales en los que se han utilizado armas de fuego, la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi recomienda a sus usuarios que eviten solicitar carreras a estas zonas, además de condenar estos hechos.

La ATAT argumenta que durante dos días consecutivos, dos compañeros del sector del taxi han sufrido robos en las cercanías de las mezquitas cuando procedían a realizar el primer rezo de la mañana del Ramadan y explican que el robo fue mediante la ruptura del cristal del coche, llevándose todo lo de valor, además de la tablet que utilizan para trabajar.

El colectivo ha mantenido hoy una reunión con Carlos González Chacón, asesor del consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, para tratar el tema de ayudas a los trabajadores del taxi. González Chacón les ha trasladado que siguen «atascados con el marcó legal» y les han transmitido que «si hay alguien que les pueda ayudar son el Gobierno».

Desde la asociación no descartan movilizaciones si las ayudas para los trabajadores no llegan para evitar despidos. Aluden a que en el servicio público como es el autobús «inyectan dinero a la empresa que pagan las nóminas de los trabajadores y nos parece correcto, lo que no nos parece correcto es la discriminación hacia el taxi».