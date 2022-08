En la mayoría de supermercados y algunos bares ya se han agotado las existencias de este producto, como es el caso del supermercado Covirán, donde esperan se estabilice pronto esta situación

La crisis de los hielos se ha hecho notar en la Ciudad de Ceuta, donde a mitad de verano y con la racha de altas temperaturas se ha observado un desabastecimiento en muchos establecimientos, es el caso de los supermercados como Covirán, donde han asegurado que desde hace días no disponen de este producto «la empresa que normalmente nos suministra el hielo no tiene existencias, por lo que no tenemos desde hace días» explica Laura, una de las trabajadoras de este supermercado, que además ha asegurado que desconocen la fecha en la que esta situación vuelva a la normalidad, aunque esperan que sea pronto. En cuanto a las limitaciones de venta, en su caso aseguran que una vez abastecidos, no tienen pensado establecer un máximo por cliente o elevar los precios de este producto.

Lo mismo ocurre en el bar «El pesquero», antes conocido como el bar «Tapi», donde actualmente aseguran no estar ofreciendo este producto a los clientes debido al desabastecimiento que también están sufriendo, alegando que «están a la espera» de que las empresas vuelvan a abastecerles «estamos sin hielo, buscándolo por todas partes pero ninguna empresa lo vende ahora mismo, así que estamos a la espera, no sabemos lo que vamos a hacer» explica uno de los trabajadores.

Por otro lado, en algunos bares de la Ciudad se observa una situación más estable en cuanto a la venta de este producto, como es el caso de Correos café o «la Esquina», donde gracias a su máquina capaz de generar hielo se mantienen abastecidos y por lo tanto, ofrecen este producto con normalidad a los clientes. Aún así aseguran tener conocimiento de que la Ciudad está pasando dificultades para adquirir y suministrar este producto «la situación es difícil, nosotros hemos notado la diferencia por el aumento de la demanda de hielo por parte de los clientes, sobre todo en estos días de calor» ha manifestado Miguel, trabajador de Correos Café.