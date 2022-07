El buque que utilizaba el atraque número 2, opera ahora en los números 3 y 4, a la espera de completar la colocación de la nueva pasarela de pasajeros del muelle nº 1, al que se trasladará cuando estén concluida su colocación

La Autoridad Portuaria de Ceuta (APC) está agilizando los trabajos de desmontaje de la cubierta completa del atraque número 2 del muelle Cañonero Dato, que el pasado martes se vio afectada por un derrumbe parcial. El objetivo de estos trabajos es dejar la cubierta al aire para ponerla operativa y acondicionarla a la mayor brevedad posible para que se pueda acceder al barco de forma segura y cómoda, evitando así el perjuicio resultante de que los viajeros tengan que acceder al barco por la zona de la bodega. Se está ultimando la colocación de la nueva pasarela de pasajeros del atraque número 1 – la primera de las cuatro que se van a colocar en cada muelle de atraque-, al que se trasladará, una vez esté concluida, el buque afectado, que actualmente se ha visto desplazado a los atraques número 3 y 4 debido al contratiempo.

Una vez que los trabajos de colocación de esta nueva pasarela estén concluidos, que será en breve, se procederá a la reforma integral del área que se ha visto afectada por el derrumbe parcial de la cubierta de acceso de pasajeros.

Además, la APC ha puesto en marcha otros operativos con motivo del intenso tráfico de viajeros y vehículos de la OPE que se prevé durante este fin de semana, de los que se espera una mayor afluencia hacia Marruecos por la celebración de la pascua musulmana. De acuerdo con la reunión del Comité de la Operación Paso del Estrecho mantenida esta mañana, se ha activado un circuito especial en la explanada de Muelle de Poniente, que estará operativo desde las 17.00 horas de hoy jueves hasta la madrugada del sábado al domingo, cuando se celebra la festividad, dentro del dispositivo especial que se ha concretado.

De esta forma, esta explanada se convierte en el inicio del recorrido de los vehículos que lleguen al Puerto a fin de enlazar con los carriles habilitados en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar. Este dispositivo, realizado en colaboración con el Comité de la OPE, tiene el objetivo de favorecer que los tráficos de vehículos sean más fluidos hacia la zona de embolsamiento de Loma Comenar y no se produzcan aglomeraciones, así como reducir los tiempos de espera para cruzar la frontera con Marruecos. No obstante, se contempla la posibilidad de activarla otros fines de semana en los que se aprecie un incremento del tránsito durante la OPE, no limitándola exclusivamente a éste.

Por otra parte, y debido al tráfico intenso durante estos últimos días en la línea Algeciras-Ceuta, la APC ha consensuado esta mañana con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con la que trabaja de forma coordinada, la apertura del carril de residentes desde esta misma tarde hasta el lunes, además del compromiso de mantenerlo abierto todos los fines de semana hasta las 14 horas de los lunes durante la primera fase de la OPE. En este sentido, la APC respalda la iniciativa de restringir el número de rotaciones nocturnas de cara a mantener fluidos los tránsitos y poder asimilar el número de vehículos que se espera. Estas medidas ha sido posibles dadas las excelentes relaciones mantenidas con el Puerto de Algeciras.

La APC ha planificado con previsión la apertura del carril de residentes para la fase de Retorno de la OPE en el sentido Ceuta-Algeciras, que quedará activado en la explanada del Muelle Dato cuando el incremento de vehículos así lo requiera a fin de evitar las aglomeraciones.