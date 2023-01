Parece ser que alguien tuvo la genial idea de abrir la Caja de Pandora al intentar conjurar el posible peligro que para la estabilidad política ceutí, para la continuación del birreinato Vivas/Gutiérrez, suponía la aparición en escena de Guerrero.

Da la sensación de que aquí en Ceuta Epimeteo y su mujer Pandora son el PP y el PSOE, insisto, da la sensación.

Pero no voy a adentrarme en el peligroso pithos abierto más que probablemente por alguno de estos dos partidos, o por ambos o por gente cercana a ellos. Que cierren ellos el pithos, si lo abrieron, cuándo crean oportuno o se lo cerrarán desde Madrid.

Voy a centrarme en la rueda de prensa dada ayer por el secretario general de los socialistas ceutíes y en un par de frases: “y ante la manipulación y el engaño a los ciudadanos de Ceuta nos reservamos la posibilidad de tomar acciones legales no solo contra el periódico sino con todo aquel que se haga eco de la noticia a sabiendas de la falsedad de la misma”. Da la impresión de que se está amenazando a la prensa. “La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”, dicho de otra manera: se debe mantener la compostura ante lo que se defiende para dotar de credibilidad lo defendido. Con posterioridad alude a “que hay algún tipo de interés” sin identificar el mismo. Bueno, bueno… ¡qué se empiezan a aclarar algo las cosas! El PSOE señala que el supuesto ataque de Guerrero a Gutiérrez es por interés luego se plantea la existencia de algún tipo de situación que relaciona al PSOE ceutí con Guerrero o al menos eso se podría desprender de las palabras de Gutiérrez. Continúa el secretario general de los socialistas ceutíes con: “No hemos entrado nunca en el juego sucio de la vida interna de los partidos, ni en el juego sucio de las derechas”…Lo repito para que la o el lector pueda ser plenamente consciente de lo que se está diciendo: “No hemos entrado nunca en el juego sucio de la vida interna de los partidos, ni en el juego sucio de las derechas”. Reconoce que existe un lodazal dentro de los partidos políticos (no sé si está hablando por propia experiencia y de la salida del señor Hernández o ¡vaya usted a saber!) y acusa a las derechas de realizar algún tipo de “juego sucio”. Lo afirma, repito, lo afirma. Y alguien me puede explicar cómo de gruesa o de fina es la línea que separa el “juego sucio” de una trama urdida con algún fin inmoral o espurio.

Por hacer de abogados del diablo podríamos pensar que lo expuesto en dicha comparecencia pública pudo ser fruto de la improvisación y la premura pero … ¿premura por qué motivo? ¿No podían esperar a ver qué acciones derivaban de lo que estaba aconteciendo y luego opinar? Y ¿qué improvisación puede existir si como vemos en las imágenes estaba leyendo lo que llevaba escrito? Esto nos lleva a una pregunta de singular importancia: ¿quién escribe al secretario general de los socialistas ceutíes su intervención?

Quizás nos pueda dar alguna pista el hecho, un tanto insólito dentro de la buñueliana rueda de prensa, de que ante una pregunta directa dirigida el secretario general intervenga su acompañante, Melchor León, para “colocar” dos perogrulladas de grado superlativo que “salen dos metros por encima del larguero”. Algunos podrán pensar que “Excusatio non petita, accusatio manifesta”. Otros estarán aún intentando comprender la rueda de prensa. Habrá quienes empiecen a flotarse las manos ante las próximas elecciones autonómicas y municipales y Vivas … Vivas sonriendo sibilinamente porque el asunto Guerreo parece alejarse de la orilla donde acampan las pavanas que esperan para alzar el vuelo el próximo 28 de mayo.

Concluiré con un aforismo de Soul Etspes: “Quién intente subvertir la democracia debe estar alejado de la incompetencia o sucumbirá ante la inoperancia”.