El organismo apunta que es «vital retomar la fluidez en el diálogo social para no alimentar con más incertidumbre a la ya mermada situación de los autónomos»

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Lorenzo Amor, visitará nuestra ciudad el jueves 28 de abril de 2022 y desde la CECE consideran importante destacar «la situación precaria de un colectivo absolutamente vital para la economía española en estos momentos».

Desde el organismo, apuntan que «son muchos los autónomos y pequeños empresarios que tras los peores momentos de la pandemia no sólo no han podido recuperarse sino que están viendo incrementarse exponencialmente sus costes de producción. En este contexto de incertidumbre económica actual el impacto de la subida generalizada de costes y precios está afectando no sólo a la vida de la ciudadanía en general sino muy especialmente la actividad de los autónomos».

Uno de los «caballos de batalla» más recientes para la supervivencia de los autónomos está siendo el supuesto avance en una propuesta del sistema de cotización en función de los ingresos reales de los autónomos. La última propuesta oficial y la última reunión de la mesa tiene fecha del 28 de febrero, pero hace unos días se dio a conocer un nuevo borrador en cuyas negociaciones ni CEOE, ni CEPYME ni ATA han participado, por lo que desde las organizaciones empresariales se ha trasladado al Ministerio una propuesta propia que responda fielmente a los acuerdos alcanzados con los agentes sociales y que mejore sustancialmente lo propuesto por el Gobierno. «Consideramos vital retomar la fluidez en el diálogo social para no alimentar con más incertidumbre a la ya mermada situación de los autónomos», señalan.

«Pero no son los únicos escollos que se están encontrando los autónomos por el camino. Numerosas medidas están siendo reclamadas para su puesta en marcha inmediata referente tanto a bajadas de impuestos, mecanismos fiscales para reducir costes energéticos, ayudas extraordinarias para caídas de actividad o líneas de financiación preferente para autónomos».

La CECE destaca que «toda esta situación y estas propuestas requieren la implicación de todos los agentes para que sean asumibles de forma realista sin menoscabar la sostenibilidad del sistema y la protección social para, sobre todo, poder conservar intacta la capacidad de este colectivo para seguir creando riqueza y empleo».