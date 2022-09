Campos destaca que la apertura de la frontera todavía no ha tenido un impacto en la ciudad a nivel comercial y critica la “falta de reciprocidad” de Marruecos

Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, ha asegurado hoy en una entrevista en el programa Conecta2 de RTVCE que han recibido “de forma positiva” el anuncio de la puesta en marcha de la Aduana Comercial con Marruecos para el mes de enero. “Ya por lo menos tenemos una fecha, pero ahora empieza un gran trabajo en defensa de los intereses de los ceutíes”, ha destacado.

Desde la CECE han hablado con el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Política Territorial, la Delegación del Gobierno… por lo que se muestra confianza de que cumplan su palabra, ya que además también se ha anunciado de forma pública tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por el ministro Albares.

“Nosotros hemos ido a Madrid a defender nuestra situación y denunciar los problemas que tenemos ahora, que es que pueden pasar pasajeros, pero no mercancías. El trabajo sobre la Aduana Comercial empieza ahora”, ha dicho Campos.

Además de la frontera, también has trasladado en diferentes reuniones el “problema de las navieras” ya que durante este verano ha subido el precio notablemente. Todavía no hay datos del número de visados que se han facilitado desde Marruecos para entrar en Ceuta, a pesar de las numerosas solicitudes realizadas desde la CECE a diferentes organismos.

De los primeros cuatro meses desde que se abrió la frontera, “el balance no puede ser positivo desde el punto de vista comercial, no se ha notado. Si lo miras desde el punto de vista de Marruecos, creo que le ha beneficiado muchísimo porque ha pasado por aquí la OPE, por lo que no se han colapsados sus puertos y hemos colaborado bastante a solucionar su problema. Marruecos debe estar contento y nosotros estamos esperando la reciprocidad”.

En conclusión, para Campos “Ceuta se encuentra en un momento de esperanza y tenemos muchas puertas abiertas”.