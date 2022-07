La reunión entre presidente y consejeros ha servido también para dar luz verde al convenio que mantiene la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación y el Colegio Oficial de Veterinarios de Ceuta, acuerdo que tiene como objetivo la ejecución de la campaña de vacunación antirrábica, que dio comienzo el 16 de mayo y que, como novedad, se desarrollará hasta finales de este año, así como la esterilización de 800 felinos

El departamento que dirige el consejero Alberto Gaitán ha incrementado la cuantía destinada a este convenio, que pasa así de los casi 123.000 euros de 2021 a una subvención de 310.000 euros. El esfuerzo presupuestario de Sanidad ha sido notable teniendo en cuenta, además, la campaña extraordinaria que tuvo que ponerse en marcha el pasado año, a causa del foco de rabia detectado, y que contó con una partida adicional de 250.000 euros.

La campaña, gratuita y dirigida a perros, gatos y hurones previamente identificados, se está llevando a cabo en los siguientes establecimientos: Canibel (Bermudo Soriano, 7); Fauna (Pol. V. de África, pit 1ª, local 14); Leimar (Av. España 3, local 34); Real 90 Reinoso (calle Brull n.º 2); Hachiko (Marina Española n.º 88); Guerra (paseo de Las Palmeras n.º 10) y Punta Sur (Pabellones JOP n.º 3, local 12).

Si no fueron vacunados en 2021, a los animales menores de 12 meses se les inoculará dos dosis de rabia con un intervalo de un mes, mientras que si ya recibieron una dosis el pasado año, se les administrará ahora una de refuerzo. Los animales de más de un año que no fueron vacunados en 2021 se les inoculará una dosis, mientras que si no están vacunados o si la última vacuna fuese administrada antes del año pasado, se les inoculará dos dosis con un intervalo de un mes.

En ambos casos, se efectuará el preceptivo registro en la base de datos del Registro de Animales de Compañía de Ceuta (SIACE).