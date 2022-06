Fiestas ha previsto el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que se realizará, desde la explanada de Juan XXIII, en la medianoche. ARCE-Protección Civil ha elaborado una serie de recomendaciones de seguridad para el desarrollo de esta celebración. Por parte de la concesionaria del servicio público de limpieza, la empresa TRACE, se llevará a cabo un operativo extraordinario en las playas

El Área de Fiestas, adscrita a la Consejería de Educación y Cultura, ha organizado y coordinado un dispositivo especial que incluye distintos servicios extraordinarios para la celebración de San Juan y que implica a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, de la que depende el Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Parque Móvil, el Área de Coordinación de Emergencias (ARCE)-Protección Civil y los voluntarios de Protección Civil; la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la que depende la Policía Local; la Consejería de Juventud y Deporte (Carrera de San Juan) y la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, teniendo en cuenta que parte de este operativo está estrechamente vinculado a la limpieza de los espacios de la celebración.

Este servicio especial, que desarrollará la empresa TRACE, contará con 16 operarios de playa y una brigada de limpieza, integrada por tres trabajadores, desde las 23.00 a las 6.00 horas. Posteriormente, a las 7.00 horas, actuará otra brigada con baldeo mixto. El servicio ordinario de playas también estará activo mañana viernes.

La velada dará comienzo en torno a las 22.00 horas con las actuaciones de la Orquesta Stylo, en el segundo espigón del Chorrillo, y Bohemia, en la playa de La Ribera. Como es tradicional, se han previsto fuegos artificiales (castillos, palmeras y fuegos acuáticos) que se prolongarán por un tiempo aproximado de 20 minutos y que comenzarán a medianoche, al instante de prender la hoguera, también en esa playa, y en la que arderá la imagen del ‘Juanillo’.

Previamente a esa celebración, se procederá al cierre del tercer espigón y la explanada de Juan XXIII para la preparación de la pirotecnica, puesto que, desde esa zona, se dispararán los 610 kilos de pólvora que suministra Pirotecnia Zaragozana. El servicio de vigilancia en este espacio correrá a cargo de la empresa ‘Colleman Segurity’.

Por otro lado, 35 funcionarios de la Policía Local participarán en este dispositivo especial, que comenzó en la noche de ayer con la retirada de los vehículos de la explanada de Juan XXIII. A ello se sumará la que se efectuará hoy, a las 19.30 horas, en la zona de estacionamiento paralela a la N-352 (Chorrillo) con motivo de la celebración de la Carrera de San Juan; los cortes de tráfico para esta prueba comenzarán a las 20.45 horas, y 15 minutos antes se desplazará la parada de autobuses de la calle Victori Goñalons a la avenida Juan Pablo II.

Posteriormente, y por razones de seguridad, los agentes impedirán el paso de los viandantes hacia la explanada veinte minutos antes del inicio de los fuegos artificiales. Al margen de las áreas dependientes de la Administración autonómica, también forman parte del dispositivo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Comandancia General de Ceuta y la entidad Cruz Roja. La Ciudad expresa su agradecimiento a todos los servicios que participan.

Pautas de seguridad en la fiesta de San Juan

Las personas que quieran celebrar San Juan con una hoguera distinta a la que ha previsto Fiestas en la playa del Chorrillo deben recordar que tienen la obligación de comunicarlo al SEIS, bien enviando un correo electrónico a marios@ceuta.es o comunicándolo por fax al 956 52 80 79 para que sea supervisada y autorizada.

La hoguera nunca debe estar a menos de 15 metros de fachadas y vehículos ni bajo tendidos eléctrico o impidiendo el paso de vehículos de emergencias; hay que poner primero un grueso de arena sobre el suelo, no se debe encender con líquidos inflamables porque pueden producir quemaduras, no hay que arrojar papeles ni tejidos, dado que el aire los puede levantar y llevar las llamas fuera de control; es fundamental no lanzar bidones, espráis, neumáticos, plásticos ni similares debido a que podrían explotar, contaminar e intoxicar, según el caso. Es muy importante, antes de abandonar el lugar, apagar la hoguera y cerciorarse de que no se reavivará. En caso de emergencia hay que llamar al 1-1-2.

Como suele ser habitual, ARCE-Protección Civil ha elaborado un folleto informativo con recomendaciones de seguridad y medidas de protección para que la ciudadanía sepa cómo actuar en caso de algún imprevisto.

Además de tener un cuidado especial con los niños, acudir con antelación al espectáculo para colocarse en zonas libres de grandes masas de público y evitar empujones. Los consejos pasan también por obedecer siempre las instrucciones del personal de organización y seguridad y mantenerse apartado de lugar de lanzamiento de los fuegos.

Quienes vayan a disfrutar de esta noche desde el mar, no deben olvidar la prohibición de navegar a menos de 200 metros de la costa.