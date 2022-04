Después de mucho tiempo por fin hoy ha recalado en nuestra Ciudad un nuevo crucero, el buque “Nieuw Statendam”, con 1.500 pasajeros a bordo y 700 tripulantes. Esta Federación considera que la Consejería de Fomento y Turismo, con su consejero a la cabeza, Alejandro Ramírez, así como la directora general de Turismo y Planificación de Inversiones, Tamara Guerrero, no han realizado su trabajo como de ellos se esperaba.

Decimos esto porque no es normal que el Parque Marítimo del Mediterráneo (referente turístico de la Ciudad) no pueda ser visitado en todo su esplendor por los cruceristas, lagos vacíos dando una imagen de dejadez total. No creemos que sea esta la imagen adecuada que queremos dar de nuestra ciudad a los visitantes. De que nos vale que vayamos a FITUR a promocionar nuestra ciudad cuando la realidad es bien distinta.

De igual modo las Murallas Reales se encontraban cerradas a primera hora de la mañana, por lo que se acumulaban en su puerta principal un buen número de cruceristas sin poder acceder a las mismas. Resaltar otro hecho que viene a darnos la razón ante la falta de coordinación de la consejería con otros organismos, como puede ser la Autoridad Portuaria, en el sentido de que los taxistas no han podido ofrecer sus servicios a los pasajeros del transatlántico puesto que no se les ha permitido acceder al Muelle España.

Desde la FeSMC-UGT creemos que la Consejería antes mencionada debería esforzarse un poco más ante la llegada de dichos buques (que no son tantos al año) para que no nos cojan como se suele decir “sin los deberes hechos”. Así mismo una mayor implicación de la CEOE también se echa de menos. Mayor presencia de los empresarios de la ciudad ante la llegada de dichos cruceros no estaría nada mal para poder ofertar a los cruceristas sobre todo nuestra excelente gastronomía.