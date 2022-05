La consejera de Servicios Sociales asegura que las plazas de los comedores escolares no se cubren y por eso se ha optado por seguir ofreciendo ayudas económicas por niño a las familias desfavorecidas. “Es dignificar al niño y que en verano puedan comer en familia”, ha dicho. Ceuta ya! reclama la reapertura de los comedores escolares durante la pandemia, medida que fue paralizada por la pandemia

Ceuta Ya! ha preguntado en el Pleno de control al Gobierno por la situación de los comedores escolares en la ciudad. Para Mohamed Mustafa, “erradicar la pobreza infantil de una Ciudad de 84.000 habitantes que gestiona un presupuesto de 400 millones de euros, más que un objetivo o una prioridad, se debe considerar una obligación moral ineludible”.

En esta línea, la formación progresista sostiene que “uno de los efectos más desoladores de cuantos provoca la pobreza infantil es la malnutrición”. Por lo que Mustafa afirma que “no se puede concebir, entender ni aceptar que ni un solo niño o niña de Ceuta pueda estar mal alimentado por falta de recursos económicos. Sencillamente, no es decente”.

El Gobierno, continúa Mustafa, tiene la obligación de garantizar “tres comidas calientes al día a todos los niños y niñas de la ciudad”. Esta cuestión, “debatida en el Pleno en diversas ocasiones, no se ha terminado de saldar con resultados del todo satisfactorios”.

No obstante, los de Mustafa consideran que “uno de los instrumentos utilizados para cumplir dicha finalidad fue el de asumir la continuidad de los comedores escolares durante los periodos vacacionales, un programa que, aunque insuficiente, supuso un avance hacia la consecución del objetivo”. Sin embargo, esta medida quedó suspendida con motivo de la pandemia y no se ha vuelto a retomar, por lo que Ceuta Ya!, ante “la vuelta a la normalidad”, pregunta al Gobierno si piensa recuperar el programa de comedores escolares durante las vacaciones, así como si tiene previstas otras medidas y actuaciones para garantizar la alimentación de los niños y niñas de la Ciudad.

No habrá comedores escolares, pero sí ayudas por niño

Dunia Mohamed, consejera de Servicios Sociales, asegura que “cuando ofertan las plazas en los comedores estivales no son ocupadas ni hay una continuidad en asistir a los comedores” y recuerda que durante la pandemia ofrecieron ayudas para la alimentación por cada niño desfavorecido en la ciudad. “Este año hemos creído oportuno seguir ofreciendo ayudas económicas por niño a las familias, no se van a renovar los comedores escolares por lo que digo, no se cubren todas las plazas y porque creemos que los niños van todo el curso y que mejor que en verano puedan comer en familia y que no sean etiquetados como los niños pobres que van al comedor. Es dignificar al niño y que en verano puedan comer en familia”.

La medida alcanza a más de 1.000 niños en la ciudad por un importe de 308.000 euros y la reciben también los niños en condiciones de vulnerabilidad que están en colegios que no tienen comedor escolar.

Mustafa ha recordado que todos los organismos sociales que trabajan con niños dicen que Servicios Sociales no están adaptados a la atención a los más necesitados. Además, asegura que no se estigmatiza a la gente por acceder a las ayudas o comedores sociales, “no creo que un comedor escolar estigmatice, no tanto como pueden hacerlo los bancos de alimentos que ustedes fomentan. No es una cuestión de estigmatización, la gente pasa hambre”. Desde Ceuta ya! destacan que los comedores escolares funcionaron bien hasta la pandemia y que la filosofía de la propuesta era intentar llegar a todos los niños, “en el 2019 era una buena medida pero hoy dice que estigmatiza”.