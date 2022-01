El Gobierno asegura que tiene la «firme voluntad» de mantener los puestos de trabajo y que está trabajando en la elaboración de un pliego para el alquiler del Hotel, así como para la reconversión de la sociedad en medio propio

El PSOE de Ceuta ha interpelado al Gobierno local sobre la situación de los y las 45 trabajadoras del Hotel Puerta de África, así como por el plan de actuación que tiene la Ciudad sobre esta sociedad.

El portavoz del Gobierno, y el consejero del ramo, Alberto Gaitán, ha recordado que ya en 2019 «nos encontramos con una primera crisis de frontera que supuso que los turistas no pudiesen venir y que afectase a la restauración, hostelería y actividad hotelera, además del comercio, y luego la crisis de la pandemia, el cierre total de la frontera, el turismo resultó totalmente perjudicado».

En el caso del hotel Puerta de África, Gaitán ha asegurado que la situación económica no se debe a un problema de gestión, si no que «por ser municipal, no pudo recibir ayudas del Estado, ni de la Ciudad, ni acogerse a los ERTEs; por lo que esta circunstancia lejos de ser un problema de gestión, es algo que se vive desde 2019» y que ha supuesto a la entidad perder mas de 2 millones de euros de ingresos en su facturación, «por eso se tiene en consideración y se lleva a cabo una ampliación de capital de 750 mil euros que además cancelaría el préstamo que la Ciudad anticipó».

El consejero ha puesto como ejemplo de esta medida, «contemplada en la legislación» a Paradores, que «recibió 23 millones de euros a través de una inyección de capital de Patrimonio del Estado».

En cuanto a las medidas en las que está trabajando el Ejecutivo, Gaitán ha detallado que se trata de «viabilizar el desempeño de la entidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo de su plantilla fija«. En este sentido, la estrategia «está bien definida», según el Consejero, en la que hay dos vías de actuación: «una la constitución de la sociedad en un medio propio instrumental de servicio técnico de la ciudad autónoma, para que se preste servicio a otras áreas donde existan necesidades que concuerden con el ámbito de actuación y perfiles de la entidad»; y por otro ha anunciado que se esta culminando el proceso de licitación del alquiler del inmueble para su uso específico como hotel, «esto con un doble objetivo: obtener una renta para constituir un medio de financiación para la empresa, y por otro lado, mantener disponibles en nuestra ciudad 120 plazas hoteleras».

Además, Gaitán espera que en los próximos días se puedan dar «pasos definitivos», pero reconoce que hacer un medio propio y establecer un pliego especifico de alquiler, no son «tarea fácil».