La Gala del Deporte ha tenido lugar en el acuartelamiento Fuentes Pila del RAMIX30 y ha sido presidida por el comandante general de Ceuta, Marcos Llago Navarro, que ha estado acompañado por el general 2º jefe y por los jefes de unidad tipo Regimiento y tipo Batallón entre otros comisionados militares designados para la ocasión

El Salón de Actos del acuartelamiento “Fuentes Pila” del RAMIX30 ha acogido esta mañana el acto de reconocimiento a los deportistas militares destacados y equipos vencedores en las diferentes competiciones deportivo-militares del calendario anual de pruebas tanto a nivel local, regional como nacional, realizadas durante el año 2021.

Las competiciones militares nacionales que han tenido reconocimiento han sido: campeonato del Ejército de Tierra (ET) de judo, campeonato del ET de carreras de orientación, campeonato de Jefatura de Apoyo a la Preparación del Sur (JEAPRESUR) de carreras de orientación, torneo del ET de natación en aguas abiertas, campeonato de Instrucción Físico Operativa (IFO) del ET, campeonato de rugby del ET, Desafío Melilla 2021, campeonato de triatlón del ET y Fuerzas Armadas y campeonato civil de apnea Andalucía.

Con respecto a las competiciones locales, el reconocimiento ha sido para los ganadores de las siguientes disciplinas deportivas: patrullas de tiro, capacidad operativa de pelotón, carreras de orientación, pentatlón militar, tiro de arma larga, tiro de arma corta y campo a través.

