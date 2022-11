El Flashmob Internacional en homenaje al maestro Manolo Sanlúcar se representará el próximo 16 de noviembre

María José Lesmes, directora del Instituto de Danza LSMS, fue elegida para realizar la coreografía del Flashmob Internacional “Por Alegrías” de la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA), que representará el próximo 16 de noviembre en los Premios Internacionales del Flamenco Manolo Sanlúcar. En este encuentro participarán sedes de más de 36 países.

La actuación de LSMS será parte del evento, y esperan dar un toque diferente a estos premios tan importantes para el Flamenco. Desde que supo que iba a ser la encargada del flashmob, María José Lesmes ha estado trabajando con su corazón, poniendo pasión y mucha ilusión.

“Para mí ha significado muchísimo, es un reconocimiento a nuestro trabajo, es un honor ver como mi coreografía viaja por el mundo, llega a otras escuelas y es representada con tanto cariño”. María José Lesmes solo tiene palabras de alegría y felicidad, y califica esta oportunidad como “un gran logro” y “un regalo” de parte de la EFA.

El eje principal de su proceso creativo ha sido homenajear al maestro Manolo Sanlúcar, “genio del flamenco que deja un gran legado y tesoro para la cultura andaluza”. “Los premios este año llevan su nombre, cosa que yo no sabía, la idea gustó y yo pensé una señal de inspiración” explica Lesmes. En un principio había seleccionado la bulería Tauromagía, pero ante el fallecimiento de Sanlúcar “algo me removió y dije no, nuestro maestro tiene que entrar por la puerta grande. Bailaremos por alegrías su tema final ‘Puerta del Príncipe’. Es todo muy emotivo, y encima bailaremos en su tierra, todo muy de verdad”.

Sobre la coreografía, tiene mucho de la propia María José y de la cultura ceutí: “Cuando digo que hay mucho de mí me refiero a la cultura de mis movimientos, a la forma de hablar y enlazar los giros, paseos, remates… La forma de decir bailando, mi estilo, simplemente. Quien vea la coreografía vera como unas caballas transmiten la cultura de su tierra y dialogan con personas de diferentes puntos del mundo, con el lenguaje universal del Flamenco. Donde todos nos entendemos y donde el flamenco une”.

El Instituto de Danza LSMS es sede de la EFA en Ceuta: “Para nosotros es sello de calidad, somos una ventana al mundo y sobre todo el seguir aprendiendo, aportando, creciendo y amando el Flamenco y representando a la vez a nuestra Tierra”.