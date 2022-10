Tras el cruel asesinato de uno de nuestros conciudadanos, como delegada del Gobierno quiero hacer llegar mi más sentido pésame a la familia de Dris. Este execrable crimen no va a quedar impune. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en este caso el Cuerpo Nacional de Policía está trabajando sin descanso para detener y poner a disposición de la justicia, a quienes perturban la convivencia en esta ciudad.

Los asesinos no tienen cabida en nuestra tierra. Todos debemos de colaborar para evitar que hechos tan trágicos como los ocurridos esta madrugada vuelvan a producirse. Ceuta es una ciudad de paz y concordia donde la violencia irracional no tiene cabida. No vamos a parar hasta detener a todos aquellos que mediante las armas acaban con una vida humana, destrozando familias y causando un dolor indescriptible.

Los ceutíes no queremos volver a vivir situaciones tan trágicas y desde la Delegación del Gobierno vamos a poner todos los medios para tratar de acabar con la tiranía de unos asesinos desalmados que sólo buscan causar el terror. Aislémoslos entre todos, no los queremos entre nosotros.

¡Que día tan triste para Ceuta!

Descanse en paz Dris.