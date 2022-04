Salvadora Mateos ha pedido disculpas por llamar «muchachas» a las transfronterizas, asegurando que «siempre» ha luchado por el trabajo de las mujeres. «Que el otro día utilizara una palabra coloquial ha hecho que se desvirtúe el trabajo que he hecho durante tanto tiempo», ha dicho

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha pedido disculpas este miércoles por las palabras que dijo durante una rueda de prensa el viernes pasado cuando al ser cuestionada por la frontera se refirió a las trabajadoras transfronterizas como “muchachas”, señalando que “en Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que vengan las muchachas, empezando por mí…”. A lo que añadió que “estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad es que cuesta”.

Mateos ha declarado en un canutazo que «se ha generada un revuelo» y que «lamenta mucho» que sus palabras «se hayan malinterpretado. Yo me encontré tan a gusto con vosotros que hablé con un lenguaje que se utiliza en Ceuta y Andalucía pero que al parecer ha sido malinterpretado», ha dicho.

La representante del Gobierno de España en la ciudad autónoma, asegura que «jamás lo hice en forma despectiva, todo lo contrario. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, a lo largo de toda mi trayectoria profesional y política he luchado por la dignidad y el trabajo que desempeñan las mujeres a uno y otro lado de la frontera».

Salvadora Mateos, delegada del Gobierno en Ceuta / Antonio Sempere

«Respecto a las trabajadoras transfronterizas, he promovido desde mis distintos puestos de responsabilidad la regularización y el acceso a unas condiciones de trabajo dignas e iguales que las del resto de personas de nuestra ciudad. Las palabras son fuentes de malentendidos y a veces de manipulaciones», ha leído Mateos ante los periodistas.

Así, ha querido recordar que en el año 1995, siendo consejera de Bienestar social, creó el primer grupo de trabajo de mujeres empleadas del hogar con la Fundación Cruz Blanca. «Empezamos con 15 mujeres y hoy son 300 las que están trabajando así», ha destacado. «Siempre que he ocupado un cargo he procurado siempre luchar por el trabajo de las mujeres. Que el otro día utilizara una palabra coloquial ha hecho que se desvirtúe el trabajo que he hecho durante tanto tiempo», ha sentenciado.