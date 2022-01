Suad, empresaria de esta barriada, agradece la intervención a los dos taxistas que se encontraban en el lugar para apagar el fuego, «que hicieron de Bomberos y de Policía Nacional»

Durante la madrugada del pasado lunes, dos comercios de la barriada de Hadú volvían a ser víctimas de actos vandálicos. Dos encapuchados lanzaban una botella con gasolina y fuego al escaparate de la tienda ‘Pequenines’, ocasionando un incendio en el local. Ha ocurrido lo mismo en Nadin, otro comercio aledaño, por lo que el método de actuación es ya conocido en la barriada.

Suad es la propietaria de ‘Pequenines’ y asegura que ya no puede más. «Han esperado a que cierren el negocio de al lado, que cierra a las 5:00 horas de la mañana, pera actuar», ha explicado la joven empresaria, que ha temido por la vida de los dueños de su tienda, que viven por encima del mismo.

Dos taxistas, que se encontraban cerca del lugar después de que unos encapuchados se acercaran al escaparate de la tienda para prenderlo, pudieron intervenir y evitar que los daños fueran a más. «Quiero darle las gracias a los taxistas que han hecho de Bomberos y de Policía Nacional«, subraya Suad, que a su vez pide más presencia policial en la barriada de Hadú. La empresaria asegura que los comerciantes del lugar se enfrentan a una crisis sin precedentes, y que esta situación no ayuda a nadie. «Quiero que pongan una cámara en mi tienda, porque tengo miedo y me siento amenazada», confiesa la ceutí, que relata que el incendio ha estropeado la persiana, la acera y la puerta del comercio.

No obstante, confirma si no fuera por el apoyo de la Cámara de Comercio, no conseguirían mantenerse en pie para luchar por sus negocios. Asimismo, pide al Gobierno de la Ciudad y a la Delegación del Gobierno que utilicen el Plan de Empleo para crear puestos de vigilantes de seguridad en las barriadas que hagan frente a la delincuencia.