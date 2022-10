«Desde Hércules Servicios Generales no entendemos la actitud del sindicato CCOO, no por la lucha sindical de ciertos trabajadores sino de las mentiras acerca de que la Ciudad Autónoma de Ceuta no debía el pago de las facturas que ya en su día le enviamos por email al Secretario Gral, Emilio Postigo», señalan en un comunicado

La empresa Hércules Servicios Generales ha emitido un comunicado en que asegura que «a lo largo de esta semana se procederá al pago de las cantidades pendientes a mi mercantil, por lo que quedará saldada la deuda que mantenía la Ciudad».

Mediante nota de prensa la empresa «quiere agradecer a la gestión de la Cámara de Comercio, quien a través de la persona de su presidente D. Karim Bulaix , a raíz de la rueda de prensa de la semana pasada, ha intercedido con la Consejera de Economía y Hacienda. Dicho cargo reconoció estar siempre con conocimiento de dichas deudas y puso a nuestra disposición Intervención y Tesorería de la Ciudad Autónoma de Ceuta».

«Desde Hércules Servicios Generales no entendemos la actitud del sindicato CCOO, no por la lucha sindical de ciertos trabajadores sino de las mentiras acerca de que la Ciudad Autónoma de Ceuta no debía el pago de las facturas que ya en su día le enviamos por email al Secretario Gral, Emilio Postigo«, señalan en su comunicado.

«Esperamos que se resuelvan tal y como nos han transmitido desde la Ciudad esta semana y evidenciar las desinformaciones vertidas por tal sindicato», señalan.

Por último, también trasladan su agradecimiento a Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE, por las ayudas recibidas y las gestiones realizadas para que la empresa pueda cobrar las deudas y acabar con el problema de los trabajadores.