La docente ceutí Ana Moraño ha asistido al curso celebrado en la capital irlandesa. Además de profundizar en la oferta formativa y los proyectos de colaboración internacional que se están llevando a cabo, se está mostrando los principales atractivos de la ciudad

La profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta, Ana Moraño, ha asistido al curso Motivate Your Students with Growth Mindset Feedback, celebrado en Dublín, sobre la mentalidad de crecimiento que permite al alumnado afrontar nuevos retos y oportunidades educativos desde la perspectiva del aprendizaje social y emocional. Esta movilidad se encuadra dentro del proyecto Erasmus+: Emo-Teaching: Emotions as a Tool for Adult Language Teaching, que se está desarrollando en la EOI para la formación del profesorado.

Durante el curso, se ha incidido en considerar el feedback como parte del proceso de aprendizaje y se ha mostrado cómo sacarle partido para que el alumnado lo vea como una oportunidad para aprender y crecer. Todo ello con el objetivo de hacer de la clase un espacio seguro en el que el estudiante pueda desarrollar todo su potencial.

Además, durante la primera jornada del curso, la docente ceutí ha impartido una charla sobre la Escuela Oficial de Idiomas profundizando en la oferta formativa y los proyectos de colaboración internacional que se están llevando a cabo, a la vez que mostrando los principales atractivos de la ciudad.

El proyecto, que se inició en diciembre del 2021, va a permitir a otros dos profesores asistir a sendos cursos en los que podrán adquirir nuevas técnicas y estrategias didácticas con las que motivar al alumnado y lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. La próxima movilidad tendrá lugar en febrero en Atenas mientras que la última será en marzo en Amsterdam.