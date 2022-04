La sede ceutí recibirá también en mayo la visita de una docente alemana del centro Ludwig Erhard Schule con el objetivo de intercambiar buenas prácticas, conocer nuestra ciudad y realizar varias videoconferencias con el alumnado de ambas instituciones

La Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta comienza su proyecto europeo Emo-Teaching: Emotions as a Tool for Adult Language Teaching con la visita de dos de sus profesoras a la universidad Ljudska Univerza Rogaška Slatina. Esta universidad, situada en el corazón de Eslovenia, cuenta con una amplia trayectoria en proyectos internacionales, entre los que destaca “Generations in Interaction”, sobre la enseñanza intergeneracional, y “Real Life Context – English for Seniors”, dirigido a la creación de materiales para el aprendizaje de inglés de los más mayores.

Durante su estancia en la ciudad eslovena, las profesoras ceutíes participarán en un intercambio de buenas prácticas con homólogos eslovenos, con amplia experiencia en el ámbito de la enseñanza intergeneracional, y observarán las diferentes técnicas que aplican en sus aulas para la enseñanza del alumnado adulto. Asimismo, la visita servirá para promocionar Ceuta en este país centroeuropeo, pues está previsto que las profesoras visitantes den una charla sobre nuestra ciudad y sus atractivos ante el alumnado de inglés.

Esta estancia de observación profesional es la primera de las cinco movilidades formativas que contempla el proyecto Emo-Teaching: Emotions as a Tool for Adult Language Teaching, orientado a una mejor comprensión del papel que el componente emocional juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Las visitas se llevarán a cabo entre este curso y el curso 2022-2023. Con todo ello, la Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta pone de manifiesto su firme apuesta por la formación continua de su profesorado, con la adquisición de nuevos enfoques que propicien un ambiente afectivo adecuado para el aprendizaje e integren la perspectiva intergeneracional. Igualmente, se busca fomentar el diálogo y la reflexión con equipos profesionales de entidades europeas homólogas, logrando profesionales activos y comprometidos, que deseen compartir reflexiones y conocimientos para fortalecer el plurilingüismo en Europa. En este sentido, cabe señalar que el próximo mes de mayo la Escuela Oficial de Idiomas recibirá la visita de una docente alemana, del centro Ludwig Erhard Schule, con el objetivo de intercambiar buenas prácticas, conocer nuestra ciudad y realizar varias videoconferencias con el alumnado de ambas instituciones.

Para todos aquellos que estén pensando en aprender un idioma o actualizar sus conocimientos, conviene recordar que el plazo de preinscripción en la Escuela Oficial de Idiomas para el curso 2022-2023 permanecerá abierto hasta el próximo 11 de mayo. Se puede llevar a cabo en línea, a través de la página web de la Escuela, o de manera presencial.