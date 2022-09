Ceuta ya!, MDyC y PP han mostrado su indignación ante las declaraciones de María Antonia Trujillo, quien fuera ministra de Vivienda con Zapatero, que ha justificado hoy la postura anexionista de Marruecos con las ciudades autónomas

María Antonia Trujillo, exministra de Vivienda con el PSOE durante el Gobierno de Zapatero, ha declarado hoy en una visita a Tetuán que “Ceuta y Melilla y los peñones e islotes suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos… Son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones entre los dos países”.

Se trata de unas declaraciones que ha hecho en el I Congreso Internacional sobre “Relaciones hispano-marroquíes: presente y futuro”, que se celebra en Tetuán, donde añadía: “Desde el punto de vista histórico, decir que Ceuta y Melilla han pertenecido a España antes de que existiera Marruecos como el Estado que hoy conocemos es detenerse en el momento histórico que interesa a quienes utilizan este argumento”.

Estas declaraciones no han tardado en hacer efecto y despertar indignación. El MDyC ha calificado las declaraciones como desafortunas, destacando que “como localistas que priorizamos el interés de Ceuta y los ceutíes por encima de las siglas, no sólo queremos dejar claro nuestro total desacuerdo con las declaraciones de la ex Ministra, sino que esperamos una rectificación pública por parte de los responsables del Partido Socialista”. Por ello, desde la formación exige un pronunciamiento público desde las filas del Partido Socialista que aclaren el “error” cometido por la exministra.

Desde Ceuta Ya!, su portavoz Mohamed Mustafa, ha manifestado: “rechazamos categóricamente las declaraciones de quien ha sido Ministra del Gobierno de la Nación. Sin ruido ni estridencias, consideramos que sus palabras son graves. El PSOE debería ofrecer una aclaración”.

El Partido Popular de Ceuta, ha dicho que “las impresentables declaraciones de la que fuera ministra socialista en tiempos de Zapatero, Maria Antonia Trujillo, dando la razón al Reino de Marruecos en sus aspiraciones anexionistas sobre Ceuta y Melilla, ponen de manifiesto su nulo conocimiento de la historia y realidad social de ambas ciudades españolas, dejando al PSOE la duda sobre aviesas intenciones que pudieran tener sobre la inquebrantable unidad de la Nación Española. Desde el Partido Popular de Ceuta manifestamos que ambas ciudades son España sin ningún género de duda”.