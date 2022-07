Colas de nueve horas de espera, mientras cientos de vehículos y miles de pasajeros se agolpan en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar. Los partidos políticos califican de «caos» y «desastre» los momentos vividos entre quienes esperan para cruzar la frontera, mientras Delegación del Gobierno habla en positivo del incremento de vehículos. Baños insuficientes, ausencia de Cruz Roja y falta de puestos de venta de bebidas y alimentos, a lo que hay que sumar la falta de descanso de los vecinos ante el ruido y las manifestaciones, que también han sabido comprender la situación y han acudido a ayudar a los turistas

Desde la tarde de ayer viernes, coincidiendo con el primer día de julio, la OPE a su paso por Ceuta ha incrementado las cifras de vehículos y personas que han cruzado hacia la ciudad de Ceuta para cruzar la frontera con Marruecos desde allí. Miles de personas y cientos de vehículos tienen que esperar colas de hasta 9 horas en la explanada habilitada como parking de embolsamiento para no formar atascos en la carretera de acceso a la aduana del Tarajal.

Imagen panorámica de la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar / Antonio Sempere

Muchas de estas personas, procedentes de varios países europeos y con muchas horas de viaje, se encuentran bloqueadas en el embolsamiento que no ofrecen servicios básicos como algún punto dónde comprar bebidas frías o calientes, alimentos o no cuentan con unos servicios adecuados para acoger a tantas personas. También se echa en falta la presencia de la Cruz Roja en el área para prestar servicio sociosanitario al dispositivo organizado. Los vecinos, molestos por el ruido de los cláxones, también bajan para ofrecer ayuda e incluso les brindan sus casas para que puedan usar los aseos portátiles, ya que solo hay habilitas 8 cabinas y según confirman los propios usuarios, ni están limpias. Ante esta situación también han surgido manifestaciones de forma espontánea para protestar, ya que hay familias con niños pequeños que se encuentran desesperadas.

Una de las vecinas que han acudido a ayudar a los turistas / Antonio Sempere

Mientras tanto, los partidos políticos han salido a denunciar esta situación. Desde Ceuta Ya! han calificado de “desastre” y “bochorno” la gestión de la Operación Paso del Estrecho tras las imágenes vividas en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar. Denuncian falta de atención sanitaria, de servicios sociales, «y con tan sólo la aparición de la Policía cuando aquello amenazaba con desbordarse y convertirse en un problema aún más grave”, lamentaba el diputado Mohamed Mustafa. Algo que desde la formación no comprenden pues, aseguran, han tenido dos años para prepararse debido al parón por la pandemia.

El PSOE ha salido al paso para exigir al Gobierno de la Ciudad que autorice «de urgencia» la instalación de puntos de venta de alimentos y bebidas, así como denunciar la falta de previsión del Ejecutivo local a pesar de las cifras a las que apuntaba la OPE. Igual ha pasado con Ceuta Avanza, que ha criticado la ausencia de Cruz Roja en el operativo. La formación política de Javier Guerrero habla de falta de protección contra las altas temperaturas, insuficiencia de aseos portátiles, así como el colapso en el acceso a el HUCE o las barriadas Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe.

Desde Delegación del Gobierno hablan en clave positiva de estos sucesos, ya que señalan que en la primera fase de la OPE se ha incrementado en un 45% la llegada de vehículos a la ciudad autónoma, aunque anuncian que el CECOP del operativo está tomando medidas como la apertura de nuevas zonas de embolsamiento de emergencia en la ampliación del muelle de Poniente, tal y como recoge el protocolo del Plan Provincial, la activación de recursos extra por parte de todos los grupos operativos, así como la adecuación de los horarios y franjas de los distintos carriles y a demanda del operativo, forman parte de las decisiones que se están tomando en tiempo real para afrontar los retos de esta Operación Paso del Estrecho.

Desde el gabinete de comunicación del INGESA asegura que el Centro Coordinador de Urgencias ha recibido varias llamadas y que dos ambulancias han tenido que desplazarse hasta la explanada del embolsamiento para atender a algunas personas que han requerido ayuda médica. Una de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) y otra de Soporte Vital Básico para enfermedades comunes, por lo que no hay que lamentar daños mayores.

Una situación que no podrá remitir si no se reajusta el dispositivo. Un dispositivo en el que participan muchos agentes políticos y sociales. A lo que hay que sumar que, en los próximos días, no parece que vaya a remitir el grueso de turistas puesto que se acerca uno de los periodos clave de la OPE, la Pascua del Sacrificio.