En la mañana del día 29 de marzo, la junta directiva de la Federación de padres y Madres ”Fampa Cuatro Culturas“, mantuvo una reunión con la Directora Provincial de Educación, Yolanda Rodríguez y su equipo, trasladando la petición de un mayor esfuerzo presupuestario por la inclusión educativa y la atención a la educación especial.

Entre otros temas, se abordaron aspectos relacionados con la dotación de recursos para el alumnado en general y aquellos específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales.

-Se trató el aumento de Aulas abiertas especializadas, puesto que las que existen son insuficientes para cubrir la demanda por parte de las familias, y la creación de dichas aulas, concretamente en la zona del centro de la ciudad y en la periferia, ya que se tratan de zonas que carecen de ellas.

-También se solicitó que se cubran las vacantes de cuidadores de los centro escolares, una figura profesional muy importante para este tipo de alumnado.

-Otro asunto, del que se solicitó información, es acerca de la incorporación de nuevos títulos de Formación Profesional y certificados de competencias profesionales, que se van a implantar en el próximo curso académico 2022- 23.

-En el tema de la conciliación familiar se le volvió a pedir a la Dirección Provincial, que contrate una empresa privada que gestionara las aulas matinales y vespertinas, para desvincularlas del plan de empleo, e iniciara con el comienzo del curso escolar

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) nos comenta:

1º Que están poniendo todo su esfuerzo para que el próximo curso se pueda crear más Aulas abiertas especializadas, que este tipo de aula están funcionando muy bien, y tanto las familias como los centros educativos están muy contentos con ellas.

2º Se ha solicitado al Ministerio de Administración Publica, ya que es personal laboral y depende de este, que se cubran todas las vacantes de cuidadores, y que es una de las prioridades de la Dirección Provincial de Educación.

3º En el tema de las Aulas matinales y vespertinas, al no encontrarse bajo sus competencias no pueden actuar en consecuencia, pero han solicitado que se cree una normativa en la que puedan tener capacidad para actuar. Están de acuerdo con la idea que sea gestionada por una contrata y no por el plan de empleo de la ciudad.

4º Con respecto a la Formación Profesional, están en la actualidad estudiando la oferta, se va a potenciar mucho más para el próximo curso. Los I.E.S van a impartir certificados de competencias profesionales, siendo muy importante para la lucha contra el fracaso escolar y para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Desde nuestra federación agradecemos la atención que nos dispensa la Dirección Provincial de Educación.