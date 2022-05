La frontera del Tarajal vuelve a estar abierta. Es una realidad. Después de dos años, dos meses y cuatro días, el paso fronterizo que separa Ceuta y Marruecos vuelve a estar en funcionamiento. Los vítores y cantos de alegría no han cesado desde que pocos minutos antes de la medianoche abrían las puertas de verjas azules que permitían pasar a las primeras personas desde la ciudad autónoma. Poco minutos después, dejaban cruzar a los primeros vehículos y, unos 10 minutos más tarde, las primeras personas entraban desde el reino alauita a España.

A las puertas de la frontera se formaban entre el gentío dos colas, una a la izquierda de “curiosos”, personas que solo estaban de espectadores, y otra a la derecha, mucho más reducida, de los que no podían esperar ni un minuto más para reencontrarse con sus familiares. “Voy a ver a la familia, mi madre, mi abuela, mi tía. Llevo dos años sin verlas”, decía Mohamed, un joven que jaleaba de alegría.

También había familias enteras, Samira estaba entre las primeras de la fila junto a sus cuatro hijos pequeños. Es de Alicante pero lleva unos años en Ceuta: “vamos a ver a mi suegra por sorpresa, no lo sabe, va a llorar”, nos contaba sin poder ni querer ocultar su felicidad. Cargada de maletas, esta mujer se ha atrevido a cruzar la frontera a primera hora de la madrugada, su marido está en Málaga trabajando pero ella no podía esperar al día siguiente. Entre sus hijos hay un bebé de nueve meses que todavía no conoce gran parte de su familia, la parte que se encuentra en el otro lado y con la que hoy tendrá un bonito reencuentro.

Cánticos de alegría a las puertas de la frontera del Tarajal / Antonio Sempere

Faisa ha sido otra de las primeras en cruzar, es una marroquí que lleva 23 años viviendo en Ceuta y que esta noche vuelve a su país junto a sus hijos para poder reencontrarse con su familia. Hermanos, padres, tíos, todos se encontraban al otro lado de la frontera esperándola. “Vamos a reencontrarnos con nuestros familiares pero después regresaremos, mañana hay que ir al colegio”, declaraba esta mujer con una gran sonrisa.

Al otro lado estaban los curiosos, querían ver en primera persona el funcionamiento de la frontera. Entre ellos, hablábamos con Samira y Alí, son ceutíes que tienen muchas ganas de poder volver a Marruecos, donde tienen casas, pero que, por ahora, no lo van a hacer. “Estamos deseando cruzar, pero vamos a esperar todavía hay gente que no tiene puesta la tercera dosis y queremos ver cómo funciona, que pasen primero otros y después iremos nosotros”, declaraban. Como ellos, centenares de personas se amontonaban en ese lado, recibiendo a los que llegaban desde Marruecos con aplausos y gritos de felicidad.

La delegada del Gobierno, presente en la reapertura

Una hora antes, pasadas las once de la noche, llegaba la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, al paso fronterizo del Tarajal donde se reunía con el jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta, Javier Nogueroles, para ver sobre el terreno el despliegue policial que ha hecho posible la reapertura después de dos años de cierre a causa de la pandemia.

Salvadora Mateos, delegada del Gobierno, visita la frontera antes de su apertura / Antonio Sempere

Acompañada de los agentes y decenas de periodistas, la delegada realizaba una visita al paso fronterizo. En primer lugar, llegaba hasta el final, al límite del territorio marroquí y, posteriormente, Pablo Muñoz, jefe de Frontera de la Policía Nacional en Ceuta explicó el funcionamiento de los dos puestos fijos que se han habilitado para aquellas personas que crucen a pie y tengan que presentar su documentación.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía informaban que, mientras continúen los trabajos de acondicionamiento, estarán funcionamiento dos carriles, uno de ida y otra de vuelta. Posteriormente, previsiblemente en tres días, se habilitarán los cuatro carriles.

Control de seguridad

Desde la Policía Nacional comentaban la previsión. Había decenas de personas para cruzar desde Marruecos a Ceuta. Aquellos que quieran entrar a la ciudad autónoma durante estas primeras semanas tendrán que tener el permiso de circulación dentro del espacio Schengen. A partir del 31 de mayo, se permitirá entrar a los trabajadores transfronterizos que tengan la tarjeta de identificación extranjera (TIE) o, en su defecto, a los que dispongan del visado especial que podrán solicitar en el Consulado de Tetuán y que solo será válido para las ciudades de Ceuta y Melilla.

Drones de seguridad en la frontera de Tarajal / Antonio Sempere

Ignacio Sánchez, especialista en control de seguridad y piloto de drones del Cuerpo Nacional de Policía, explicaba también el funcionamiento de los nuevos drones que desde esta noche estarán funcionando 24 horas al día durante los 365 días del año para facilitar el control en la frontera. La función específica de estos drones es detectar posibles artefactos ilegales que estén sobrevolando la frontera.

Además, cuando llegaban los primeros vehículos eran los efectivos de la Guardia Civil los encargados de revisar los maleteros, avisando que toda la mercancía que llevaban sería confiscada por Marruecos. Los vehículos, que finalmente sí han tenido que pasar previamente por el embolsamiento de Loma Colmenar para recoger un ticket, al contrario que lo declarado por el portavoz del Gobierno local, Alberto Gaitán, en la mañana de este lunes.