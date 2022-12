Desde la FeSMC-UGT Ceuta, somos conscientes de la necesidad de contar con vigilancia privada en la frontera del Tarajal que complemente y auxilien a Guardia Civil y Policial Nacional en el desarrollo de sus funciones. Esa labor ha sido reconocida por ambos cuerpos de seguridad y sería un grave error no poder contar con ella. Un estudio de necesidades elaborado or técnicos en la materia se torna necesario a todas luces para sentar unas bases que contribuirian de lleno a contar con una frontera donde impere el orden y no el caos con la presencia de vigilantes de seguridad.

Habiendo tenido constancia esta Federación de la decisión adoptada por el gobierno de la Ciudad de prescindir de la totalidad de vigilantes de seguridad que actualmente prestan servicio en el Tarajal, agradecemos las gestiones llevadas a cabo por el grupo municipal del PSOE, para dotar en los presupuestos generales de la Ciudad para 2023 de una partida para tal fin.

Por todo ello entendemos que la Ciudad Autónoma debe contribuir en el mantenimiento de vigilancia privada en la frontera (futura aduana) puesto que redundará en una mayor afluencia de turistas del país vecino y por consiguiente a generar mayores ingresos a la economía de nuestra Ciudad.