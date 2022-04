Esta ceutí de 38 años cuenta que no encuentra trabajo porque está embarazada y que tras quedarse en la calle y acudir a la Consejería de Servicios Sociales, no han cumplido con lo que le prometieron

Gema Alarcón está desesperada. Ella misma se puso en contacto con El Foro para poder contar su historia públicamente en busca de ayuda y denunciar lo que le está pasando con la Consejería de Servicios Sociales. Al explicar su situación se le parte la voz y no puede aguantar el llanto, teme quedarse en la calle de nuevo ya que no tiene recursos ni encuentra trabajo porque está embarazada.

Gema, a las puertas de su casa / Antonio Sempere

En enero fue cuando se quedó en la calle debido a su situación de desempleo, entonces acudió a Servicios Sociales que, según su relato, le ofreció que buscara un piso de alquiler del que «ellos harían frente a los pagos«. Sin embargo, finalmente y tras encontrarse ya en el piso alquilado, «se deniega porque yo no tengo ningún ingreso, pero eso es una cosa que ellos ya sabían de antemano. Ahora me han dejado en la casa de alquiler sin pagarla y desde Servicios Sociales me dicen que el dueño de la casa no me puede echar. Esto tampoco es cierto porque sí me puede echar si yo no cumplo con el contrato», explica muy afectada.

De hecho, dice que su casero ya le ha dicho que si el próximo mes no paga tendrá que irse y quedarse en la calle. «No tengo trabajo y ¿quién me va a contratar con una barriga de 4 meses?«, se pregunta. Sin ningún ingreso ni ayuda no podrá pagar el alquiler y se quedará nuevamente sin techo.

Gema pide ayuda antes de quedarse en la calle / Antonio Sempere

Pero lo que más lamenta esta mujer es que la hayan «abandonado» y que no hayan cumplido con lo que le prometieron. Por eso, contando su historia públicamente busca que la vuelvan a ayudar y que no la dejen tirada. Desde este medio hemos contactado con la Consejería para que ofreciera su versión sobre lo sucedido con este caso sin obtener respuesta.