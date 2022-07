Garantizar los servicios mínimos, aseguran, está en manos de la Ciudad, aunque no garantizan que se vayan a cumplir. «Yo aconsejaría a los ciudadanos que se olvidaran del autobús: que se vayan andando o busquen un taxi», ha explicado José Antonio Blanco Zampetti, delegado sindical de CCOO y presidente del comité de empresa, que asegura que ya ha registrado la fecha del 30 de julio al 6 de agosto en horario de 22:00 a 7:00 horas

El comité de empresa de Hadú-Almadraba se ha vuelto a concentrar este jueves a las puertas de la empresa de autobuses para reiterar sus reivindicaciones. Una convocatoria que se ha llevado a cabo en un receso de la reunión que estaban manteniendo con la empresa con la que pretendían llegar a un acuerdo. El pronóstico es negativo y, desde el comité de empresa, explican que «todo parece indicar que no habrá acuerdo». Por ello, ya han registrado las fechas de la huelga del 30 de julio al 6 de agosto, en horario de 22:00 a 7:00 horas, por lo que «solo afecta al servicio ferial».

El delegado sindical de CCOO y presidente del comité de empresa de Hadú-Almadraba, José Antonio Blanco Zampetti, ha señalado que la empresa «se ha retractado al 3’5% y nos lo baja al 2%, incluyendo un 2’5% en una paga no consolidable en las tablas salariales y la congelación de la antigüedad«. Blanco Zampetti no ve próximo el acuerdo, es más, considera que la situación «cada vez se enquista más». El sindicalista ha querido pedir a los ciudadanos «que son quienes van a pagar el pato» y asegura que esta feria va a ser «completamente distinta» sin la presencia de los autobuses.

José Antonio Blanco Zampetti, delegado sindical de CCOO y presidente del comité de empresa de Hadú-Almadraba / Antonio Sempere

Los márgenes que piden desde el comité de empresa son el IPC del año dos puntos por encima, dos días de asuntos propios, una serie de puntos sociales «porque la empresa no contempla ninguno» y subidas salariales que no se están realizando desde el 2019. «No vamos a contemplar nada que esté por debajo del IPC, porque estamos perdiendo poder adquisitivo», ha remarcado. También han solicitado la incorporación de los trabajadores en ERTE que todavía están a cinco horas «para que con la firma del convenio pasen a las ocho horas». Este ha sido el último punto trasladado en la reunión: «ya está bien desde que entraron, que siguen a cinco horas, y muchos ya no cobran las tres horas porque no lo tienen contemplado».

Blanco Zampetti también reseña que hay una licitación de por medio en la cual hay «millones de euros» para renovación de flota, materiales y demás, y afean que no contemplen una mejora salarial para los trabajadores. «No vamos a consentir que se juegue con los salarios de los trabajadores», explica el de CCOO, que añade que desde la empresa «creen que han hecho un esfuerzo pero han dado un paso atrás». Garantizar los servicios mínimos para la feria está en manos de la Ciudad, aunque desde el comité de empresa no garantizan que se vayan a cumplir. «Yo aconsejaría a los ciudadanos que se olvidaran del autobús: que se vayan andando o busquen un taxi», ha añadido.

Si no llegan a un acuerdo, irán a huelga en feria, aunque para septiembre ya están trabajando en una huelga indefinida. «Nosotros tenemos previsto que si aguantamos los seis días de huelga en la feria y no se ha solucionado, a partir de septiembre, con el inicio del curso escolar, habrá huelga de carácter indefinido todos los lunes, o lunes y martes, hasta que accedan a nuestras peticiones», ha explicado.