El encuentro entre la AD Ceuta – FC Barcelona hizo soñar al equipo ceutí con la Copa del Rey. La primera parte del partido estuvo muy reñida y el primer gol del equipo culé no llegó hasta el minuto 41. La segunda parte fue más crítica, con otros cuatro tantos a favor de la plantilla de Xavi Hernández

El encuentro entre la AD Ceuta – FC Barcelona no ha podido ser más frío si hablamos de la temperatura ambiente, aunque la afición caballa se ha esforzado en calentar el Murube desde las gradas en este encuentro de octavos de final de la Copa del Rey. También complía su función la mascota del equipo blanquinegro, ‘Caballati’, y cómo no, el DJ residente, Poyito, que daba la bienvenida al club azulgrana, como no podía ser de otra forma, con la sesión #53 de Bizarrap y Shakira, que hace especial mención al exjugador catalán, Gerard Piqué.

Ansu Fati haciendo un saque de banda / Antonio Sempere

Y aunque en Ceuta hay una gran afición barcelonista, los cánticos que más han resonado en el campo han ido dirigidos a la plantilla del míster José Juan Romero. La AD Ceuta podría haber sido el primer equipo en hacerle el paseíllo al Barça de Xavi Hernández tras hacerse con la Supercopa de España, pero finalmente no fue así.

La primera parte del partido ha estado muy reñida y el primer gol no llegó hasta el minuto 41, siendo Raphinha el encargado de anotarlo. La segunda parte hizo colar otros cuatro tantos en la portería caballa: dos de Lewandowski, otro de Ansu Fati y otro de Kessié. El partido finalizaba con el marcador a 0-5, aunque por la primera parte hiciera al equipo ceutí soñar con la Copa del Rey.

A pesar del desenlace, Xavi Hernández se ha mostrado sorprendido por la clasificación del equipo ceutí y ha asegurado que su entrenador tiene una propuesta muy buena. «José Juan trabaja muy bien, de la manera que a mí me gusta y hoy no han dejado de proponer». Por último, ha reconocido que ha disfrutado del «atípico» viaje a Ceuta.

Por su parte, el míster caballa ha querido felicitar a su equipo por el logro, siendo realista del reto al que se enfrentaban. «Nadie de la ciudad cambiarían estos momentos lo que ha sido para Ceuta y para el equipo la transcendencia de este partido», ha indicado Romero.