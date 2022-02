Los agentes de la Policía Nacional realizan charlas informativas todas las semanas en distintos colegios e institutos. El tema de hoy «Acoso Escolar»

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana concretamente Unidad de Participación Ciudadana, dentro de los dispositivos establecidos por la Jefatura Superior de Policía realizan a diario charlas en todos los Colegios e Institutos de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En la mañana de hoy, agentes de la Policía Nacional han impartido pláticas a estudiantes de sexto curso del Colegio Público Andrés Manjón sobre acoso escolar, donde se ha definido las particularidades de la acción como es el maltrato verbal y/o modal que recibe el niño por parte de otros las características principales como son la intención de hacer daño, el maltrato repetido, el proceso continuado incluso fuera del horario escolar, el desequilibrio del poder, la estigmatización de la víctima y su aislamiento, así como la sensación de impunidad del agresor y como actúan los compañeros que ven la situación y no dicen o hacen nada.

Los estudiantes con edad comprendida entre 11 y 12 años participan y asimilan que el acoso no solo es lo que ven, que es la violencia física (agresiones) si no que toman conciencia que el hostigamiento, la manipulación, la exclusión y el bloqueo social así como las amenazas, intimidaciones y coacciones forman parte de la Violencia Psicológica que no se ve a simple vista pero forma parte del acoso.

A través de estas explicaciones, los jóvenes son conscientes de la diversidad de acoso que existe y son capaces de percibir, analizar e interactuar ante estas situaciones.

Esta actividad se encuadra en el Plan Director de la Policía Nacional dentro, que fija entre sus objetivos la preocupación por los grupos especialmente más vulnerables, impulsando una actuación policial integral que consiga un aumento de la prevención, la efectiva protección de las víctimas y una mayor eficacia en la investigación de los hechos delictivos.