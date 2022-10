UGT, CCOO, CSIF y ANPE aseguran que el «remate» de la desactivación del Grupo de Trabajo se produjo con la reunión para acordar las vacantes a ofertar en el Concurso de Méritos del proceso de estabilización. Se sienten «indignados y ninguneados» y denuncian un «absoluto abandono» por parte del MEFP

Los sindicatos con representación en el Grupo de Trabajo específico sobre materias afectantes a Ceuta y Melilla, dentro de la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario, en el ámbito competencial del MEFP, han comparecido esta mañana en rueda de prensa. Se sienten «indignados y ninguneados» y denuncian un «absoluto abandono» por parte del MEFP.

Desde UGT, CCOO, CSIF y ANPE aseguran que el «remate» de la desactivación del Grupo de Trabajo se produjo con la reunión para acordar las vacantes a ofertar en el Concurso de Méritos del proceso de estabilización. Señalan que se debía de haber convocado una reunión del Grupo de Trabajo para debatir y consensuar las referidas vacantes. Sin embargo, afean que se les reunieran «por por separado, en las Direcciones Provinciales de Ceuta y de Melilla hace casi un mes, urgiéndonos a hacer una propuesta, de la que aún no sabemos nada».

Equiparación en el complemento específico con respecto a la media de las comunidades autónomas, aumento en las cuantías de los sexenios, procesos de estabilización, reducción de jornadas, entre otras reivindicaciones, son algunas de las propuestas de mejora laborales y retributivas que señalan desde la Junta de Personal Docente.

«La Dirección Provincial no puede funcionar a base de esfuerzo y sacrificio de los trabajadores«, remarca Francisco Lobato, presidente de la Junta de Personal Docente, que apuesta por que el Ministerio de Educación diseñe una plantilla estructural donde se cubran todos los puestos. Especifica, además, que se ha hecho un esfuerzo por aumentar la plantilla, pero que no es suficiente.

«Impotencia, hartazgo, frustración y estrés», así define Lobato la situación «de caos absoluto» en la que se encuentra el personal educativo. Además, añade que «no podemos seguir consintiendo que el Ministerio supla estos puestos con el Plan de Empleo».

La Junta de Personal Docente No Universitario advierte que no va a consentir la «pasividad» por parte del Ministerio de Educación y da un plazo de tres o cuatro semanas para que se se resuelvan estas medidas. Si no, plantearán movilizaciones a la Junta de Personal Docente y, después, al resto del profesorado.