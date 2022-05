Las noticias sobre la apertura de la frontera sembraron esperanza en el colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizos que siguen bloqueado en Ceuta desde marzo de 2020. Sin embargo, la nueva prorroga de cierre por 15 días publicada en el BOE y el anuncio de Marruecos de mantenerla cerrada otros 30, les hace retomar la desesperación

36 lunes concentrándose a las puertas de la Delegación del Gobierno, y algún que otro domingo, «haga sol, llueva o sea fiesta», llevan estas personas sin cesar en su empeño de que las autoridades encuentren una solución a su situación, sin embargo, aunque parece que la apertura de la frontera está más cerca la realidad es que por ahora, ellos y ellas siguen sin poder salir de Ceuta.

Su condición de trabajadores transfronterizos les impide pasar a la Península y con la frontera cerrada no pueden volver a su país. Esto supone que su documentación esté caducada, que no puedan cambiar de empleo y les mantiene aislados de su red familiar, que se encuentra al otro lado de la frontera. Además, en Ceuta, no pueden abrir una cuenta corriente o empadronarse.

Este lunes, festivo en la comunidad musulmana por el final del mes de Ramadán, se han vuelto a concentrar a las puertas de la Delegación del Gobierno. Su empeño en que les encuentren una solución, no cesa.