Los padres de uno de los menores, que tenía 14 años cuando su profesor le hacía fotos y tenía conversaciones subidas de tono con él, han testificado en el juicio para relatar cómo descubrieron lo que estaba pasando e interpusieron la denuncia contra el acusado

La primera jornada del juicio contra el ex profesor del San Agustín, que se enfrenta a más de 50 años de prisión por delitos sexuales con menores, ha finalizado casi a las diez de la noche tras las testificales de los padres de uno de los menores que, presuntamente, sufrió abuso sexual y que interpusieron la denuncia, y otro de los jóvenes que aparecían en las fotos que ha vuelto a intentar exculpar al acusado.

Durante sus declaraciones, han relatado cómo descubrieron lo que estaba pasando. La madre ha dicho que «desconfió» mucho antes del que era docente de su hijo, cuando les compraba chucherías o les invitaba a merendar. «No había motivos para esas invitaciones, yo lo comentaba con otras madres y lo normalizaban porque decían que era algo normal que este señor se llevase a los niños a merendar», ha añadido.

Pero todo estalló cuando el acusado le regaló unas zapatillas, de la marca adidas y valoradas en más de 80 euros. «No me pareció normal, él se puso a llorar y me dijo que a otros niños les hacía otros regalos igual de caros», relataba la madre. Pero esto la «puso en alerta» y al día siguiente le cogió su teléfono móvil.

Las conversaciones de Whatsapp

«No me podía imaginar esas conversaciones. Me dio mucha rabia porque llevaba tiempo dudando de este señor pero no había hecho nada. Tuve que vomitar varias veces, no me podía creer lo que estaba leyendo«, ha confesado la madre durante el juicio. En estas conversaciones, según han relatado los testigos, utilizaban apelativos cariños y le pedía fotografías, entre otras muchas conductas sexuales.

«Mi hijo era muy introvertido, no me podía creer que hubiese fotos de mi hijo en calzoncillos, me quede aterrada», ha dicho. «Yo pensaba que iba a su casa con más amigos, de hecho le dije a la hermana del acusado que a mi hijo le gustaban mucho los macarrones que hacía su padre y me dijo ‘sí, eso dicen todos los que van a casa de mi hermano’. No sabía que iba solo«.

Después de eso, fueron a poner la denuncia a la Guardia Civil. «Yo solo conocía una serie de mensajes por Whatsapp súper inmorales, pero nunca supe de esas otras fotografías hasta que mi hijo fue a declarar. Ese señor era profesor de mi hijo e iba al colegio tras poner la denuncia, si llego a conocer esas fotografías, no hubiese vuelto al colegio«, ha asegurado.

La declaración del padre

El padre, en su declaración como testigo, ha contado que primero fueron a la Guardia Civil donde los mandaron a la Fiscalía, y que el fiscal de menores les dijo que “solucionar esto con un par de guantazos”, por lo que volvieron a la Guardia Civil.

«Mi hijo lo tenía como un buen profesor, lo idolatraba, se llevaba perfectamente con él, cuando mi mujer empezó a ver cosas que no eran normales, yo a veces le decía que como conocíamos a su hermana, nos quedábamos tranquilos, pero cuando llegaron las zapatillas, ya saltamos», ha contado.

«En el verano de 2017, el comportamiento del niño era muy raro, se notaba cierta tensión, le pasaba algo. Al ver los Whatsapp de esa época lo entendí, recibía mucha presión y le decía cosas como “hace mucho que no me llamas”, “mandame fotos”», ha añadido.

Finaliza la primera jornada del juicio

Tras los padres, testificó otro de los jóvenes que aparecía en las fotos y que, al igual que los anteriores ha dicho que se las enviaba porque quería, que tenía mucha confianza con su profesor y que todo era normal: las fotos sexuales, los masajes, los regalos, etc. El juicio continuará este martes con la declaración del resto de menores, ya mayores de edad, que aparecían en las fotografías que poseía el acusado, los guardias civiles que llevaron a cabo la investigación dentro de la que llamaron Operación Pretium, y los peritos judiciales.